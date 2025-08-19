วุฒิสภา ผนึกกระทรวงวัฒนธรรม - มูลนิธิศิลปะฯ ผุดโครงการ “พลังแห่งศิลป์” พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานคณะกรรมาธิการ การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา (ที่ 3 จากซ้าย) ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะสร้างสรรค์ (ที่ 2 จากซ้าย) นางรักชนก โคจรานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ที่ 4 จากซ้าย) นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ที่ 5 จากซ้าย) และดร.ชาณญ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลังแห่งศิลป์” (Power of Art) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน รวมถึงคนพิการ พร้อมยกระดับสังคมผ่านศิลปะ ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้