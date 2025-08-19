ซัมซุง ลงพื้นที่ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ติวทักษะดิจิทัลอนาคต ตามโครงการ "Samsung Innovation Campus 2025"

ซัมซุง ผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก นำโดย นายสิทธิโชค นพชินบุตร President of Mobile Experience Division บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเรียนการสอนในโครงการ Samsung Innovation Campus 2025 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 11 โรงเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการปี 2568 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมเรียนรู้กับ นางสาวประนอม ศุภศร (ครูน้อย) ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานและการลงมือทำจริง (Hands-on Learning) เพื่อเสริมทักษะดิจิทัลให้กับเยาวชน ผ่านหลักสูตรการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) และการโค้ดดิ้ง (Coding) กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของซัมซุงภายใต้พันธกิจเพื่อสังคม “Together for Tomorrow, Enabling People” ในการสนับสนุนเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ พร้อมทักษะสำคัญสู่อนาคตดิจิทัล