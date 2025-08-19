SCGC ใช้ AI ดันสินค้าชุมชน เพิ่มโอกาสทางการตลาด เสริมความรู้วิสาหกิจชุมชนระยองต่อเนื่อง

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC เดินหน้าต่อเนื่องสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับชุมชนตามเป้าหมาย ESG เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เน้นสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพึ่งพาตนเอง พร้อมต่อยอดการสร้างอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ให้ชุมชนสามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พร้อมนำองค์ความรู้ไปสู่การปฎิบัติจริง
ล่าสุด SCGC ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการต่อยอดทักษะการใช้งานเครื่องมือ AI ภายใต้หัวข้อ “ปั้นรูปสินค้าสวย ขายของสุดปังด้วยพลัง AI” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระยอง กว่า 50 คน เพื่อนำไปใช้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และโปรโมตสินค้า ยกระดับภาพลักษณ์สินค้าชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่ม นำโดย นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม SCGC โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
การอบรมเชิงปฎิบัติการด้าน AI ในครั้งนี้ ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างภาพสินค้าให้สวยโดดเด่น ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ วางกลยุทธ์การตลาด ค้นหาและคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการสรุปเอกสารและคอนเทนต์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมเนื้อหาการใช้โปรแกรมและเทคนิคเชิงลึก ให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองใช้งานจริงและสร้างผลงานที่สะท้อนเอกลักษณ์สินค้าชุมชน ซึ่งสามารถเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ได้อย่างตรงจุด
นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กล่าวว่า “SCGC ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชนด้วยแนวคิดการพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมให้ชุมชนปรับตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดยุคดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยการอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ เป็นการนำองค์ความรู้ด้านดิจิทัลสู่วิสาหกิจชุมชน นำเรื่อง AI มาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้าชุมชน”
ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง กล่าวว่า “ปัจจุบัน AI เป็นเทรนด์สำคัญสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ เป็นเครื่องมือที่มาช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานได้อย่างก้าวกระโดด ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มีความยินดีที่ได้ร่วมกับ SCGC ในโครงการพัฒนาทักษะด้าน AI ให้กับวิสาหกิจชุมชน โดยได้เปิดให้ใช้สถานที่สำหรับการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ พร้อมจะช่วยต่อยอดด้านการตลาดดิจิทัลให้กับผู้สนใจ โดยมีองค์ความรู้ เครื่องมือและระบบรองรับการขาย การบูรณาการ AI และดิจิทัลในทุกมิติ อาทิ การตลาดออนไลน์ ระบบ Live Streaming”
ด้านนางประคอง เกิดมงคล ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผ้า ชุมชนมาบชลูด จ.ระยอง กล่าวว่า “หลังจากได้เรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานในการใช้ AI ในการอบรมครั้งแรก ทำให้รู้ว่า AI สามารถช่วยทุ่นแรงในกระบวนการวางแผนการพัฒนาสินค้าได้เป็นอย่างมาก เป็นผู้ช่วยในการคิดรูปแบบสินค้าที่หลากหลายทันสมัย และตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะการทำภาพโปรโมตสินค้าสวยๆ การใช้แคปชันที่โดนใจ หรือแม้แต่การทำคลิปสั้น ๆ สำหรับใช้ในเพจของวิสาหกิจฯ ซึ่งในครั้งนี้ได้มาเรียนรู้วิธีการและรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อเติมเต็มสิ่งที่มีอยู่แล้วให้น่าสนใจมากขึ้น”
พ.ต.ท. สังวาลย์ ยังดี ประธานสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด จ.ระยอง กล่าวเสริมว่า “การใช้เครื่องมือ AI ไม่ใช่เรื่องยากหากเราเปิดใจยอมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และเห็นว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยขณะนี้สหกรณ์การเกษตรบ้านค่ายกำลังปรับรูปแบบวิธีการบริหารจัดการให้ไปในทางดิจิทัลมากขึ้น ทั้งการโปรโมตผลิตภัณฑ์การเกษตร และการปรับระบบการขาย ซึ่งการนำ AI มาใช้จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมาก ทั้งในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบและการลดเวลาการทำงานของทีมงาน”