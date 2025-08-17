Pacamara คาเฟ่กาแฟสเปเชียลตี้ สร้าง"พื้นที่แห่งการดูแล" ใจกลางโรงพยาบาลจุฬาฯ

Pacamara Coffee Roasters เดินหน้าขยายบทบาทของแบรนด์จากคาเฟ่กาแฟสเปเชียลตี้สู่พื้นที่แห่งการดูแล สร้าง Community of Care ด้วยการกลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และอาคาร สก พร้อมเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตอกย้ำแนวทางธุรกิจที่เติบโตเคียงข้างสังคมด้วยความใส่ใจ พร้อมสะท้อนแนวคิด “People Together - Living Together” ที่มุ่งยกระดับประสบการณ์กาแฟให้เป็นมากกว่าการดื่ม แต่คือพื้นที่แห่งพลังใจและความใส่ใจในทุกรายละเอียด เมื่อแพทย์, พยาบาล, บุคลากรโรงพยาบาล, นิสิตแพทย์, ญาติผู้ป่วย และผู้ใช้บริการทุกคนได้เข้ามามีช่วงเวลาที่ดีที่ Pacamara
นายธงธรรม เวชยชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด กล่าวว่า “Pacamara เชื่อในพลังที่เกิดขึ้นเมื่อกาแฟนำผู้คนมารวมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อผู้อื่น หรือคนที่กำลังต่อสู้กับความเจ็บป่วย เราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่เติมพลังใจให้ในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาทำงาน เรียน หรือพักเบรค เพราะเราเชื่อว่ากาแฟที่ดีสามารถดูแลใจผู้คนได้เช่นเดียวกับร่างกาย เรามองว่าแบรนด์กาแฟไม่ควรหยุดอยู่แค่การขายเครื่องดื่ม แต่ควรมีบทบาทเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตประจำวันที่เข้าใจความหลากหลายของผู้คนอย่างแท้จริง สาขานี้จึงไม่ใช่แค่การกลับมาเปิดใหม่ แต่คือการแสดงออกถึงวิสัยทัศน์ของ Pacamara ที่ต้องการยกระดับบทบาทของแบรนด์ให้เป็นส่วนหนึ่งของความห่วงใยต่อสังคม และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับกาแฟสเปเชียลตี้ว่าสามารถดื่มได้ในทุกบริบทของชีวิต แม้แต่ในโรงพยาบาล”
ด้วยแนวคิด “People Together - Living Together” สาขานี้จึงถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ทั้งการตกแต่งที่โปร่ง สว่าง สะอาด ภายใต้แนวคิดการออกแบบ Calm Energy ที่มุ่งเป็นพื้นที่พักใจระหว่างวัน โดยเน้นโทนสีอบอุ่น แสงธรรมชาติ และเคาน์เตอร์ที่ให้บริการรวดเร็วแต่ยังคงคุณภาพกาแฟระดับ Pacamara ไว้อย่างครบถ้วน พร้อมกันนี้ยังมีเมล็ดกาแฟเบลนด์พิเศษอย่าง “KCMH BLEND” ซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะสาขานี้เท่านั้น เป็นเมล็ดกาแฟเบลนด์จาก 3 แหล่งเพาะปลูกประเทศบราซิล อินโดนีเซีย และไทย มีบอดี้ที่เข้มข้น รสชาติหวานปนขมนิดๆ สไตล์ดาร์กช็อกโกแลต มีกลิ่นหอมคล้ายวอลนัทและแบล็คที ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากรโรงพยาบาลโดยเฉพาะที่ชื่นชอบกาแฟคั่วเข้มบอดี้แน่นๆ ช่วยกระตุ้นให้ตื่นตัวเวลาทำงาน แต่ยังคงมีรสชาติที่ดีตามมาตรฐาน Pacamara และเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์อย่างแท้จริง Pacamara มอบ ส่วนลด 50% สำหรับเครื่องดื่ม และ 15% สำหรับเบเกอรี่และแซนด์วิช สำหรับแพทย์, พยาบาล, บุคลากรทางการแพทย์ และนิสิตแพทย์ทุกคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด CSR ที่แบรนด์ตั้งใจให้กลับคืนแก่ผู้เสียสละในการดูแลชีวิตของผู้อื่น
นอกจากนี้เพื่อความสะดวกสูงสุด Pacamara ยังคงมีบริการ Pick-up สั่งล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน Pacamara Coffee สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีเวลาจำกัด ไม่ว่าจะเป็น แพทย์, พยาบาล หรือนิสิตแพทย์ที่อยู่ในช่วงเวลาเร่งรีบ ให้สามารถสั่งกาแฟล่วงหน้าและระบุเวลาที่ต้องการมารับได้ อีกทั้งยังมีพื้นที่นั่งที่ออกแบบมาให้รองรับทั้งการพักผ่อน ทำงาน หรืออ่านหนังสือได้อย่างลงตัว พร้อมเปิดตัวแคมเปญสุขภาพอย่าง “Be Happy, Be Healthy with Americano” และ “Sport Nutrition Coffee” เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ Healthy Lifestyle และพฤติกรรมการดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพที่เติบโตขึ้นในกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่
ทำเลใหม่ของสาขานี้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งทางเชื่อมระหว่างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และอาคาร สก ซึ่งเป็นบริเวณที่มีผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลหมุนเวียนอย่างหนาแน่น สร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานแฟนคลับ Pacamara ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างเหนียวแน่น
ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาความยั่งยืน ด้วยแนวคิด “ECO-Friendly” การใส่ใจต่อโลกและสิ่งแวดล้อมเพื่อการรักษาความยั่งยืนในระยะยาว ผ่านการใช้บรรจุภัณฑ์ การผลิต และการให้บริการ ที่ลดการสิ้นเปลือง และให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด รวมถึงแนวความคิดเรื่อง “Well-Being” การให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพของเมล็ดกาแฟ วัตถุดิบสำหรับเครื่องดื่มและอาหารที่มีมาตรฐาน ถูกหลักโภชนาการ ช่วยส่งเสริมให้ผู้มาใช้บริการทุกท่านมีสุขภาพที่ดี
นายธงธรรม เวชยชัย เสริมว่า “ในปีนี้ Pacamara มุ่งเน้นขยายสาขาไปในโลเคชั่นที่ตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันมากขึ้น เช่น โรงพยาบาล และออฟฟิศ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีในปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับตลาดกาแฟสเปเชียลตี้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสาขาที่ขยายเพิ่มจะไปในคอนเซ็ปต์ที่ครอบคลุมมากขึ้น รวดเร็วมากขึ้น และคล่องตัวมากขึ้น แต่ยังคงเอกลักษณ์ของแบรนด์ และคงมาตรฐานที่สูงไว้เหมือนเดิม”
พบกับ Pacamara Coffee Roasters สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้แล้ววันนี้ เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และอีก 33 สาขา