เอสไอเอส ติดอันดับหลักทรัพย์ ESG100 ปี 2568

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SIS) ผู้นำธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2568
โดยสถาบันไทยพัฒน์
นายมณฑล มังกรกาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SIS) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2568 ด้วยการคัดเลือกจาก 921 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 7 (พ.ศ. 2560-2565 และ พ.ศ. 2568)
“บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงมุ่งมั่นสร้างสมดุลระหว่างผลประกอบการทางธุรกิจ การดูแลสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตธุรกิจโดยมุ่งเน้นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าในกลุ่มพลังงานทดแทน เพื่อมีส่วนร่วมในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง
และช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจและสังคม”
โดยการจัดระดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท
หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบเอ็ดในปีนี้
การจัดระดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการประเมินอย่างเป็นอิสระในฐานะหน่วยงานภายนอก โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ เทียบกับชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ตามเกณฑ์และหลักการภายใต้แนวทางการประเมินและมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ WFE, GRI, IFRS, UN PRI