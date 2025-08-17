ตลท. มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขาดแคลน ตามโครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กไทย ใส่ใจเรื่องการเงิน”

นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 150 เครื่อง พร้อมติดตั้งชุดความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ทั้งในรูปแบบ Offline และ Online ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย น่าน ลำปาง และยะลา ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภายใต้โครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กไทย ใส่ใจเรื่องการเงิน” โดยมี ดร. ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ. เป็นผู้รับมอบ โครงการนี้ เป็นหนึ่งใน 3 โครงการภายใต้โครงการ “50 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนทำความดีเพื่อสังคม” เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 50 ปี ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้มาร่วมกันบริจาคคอมพิวเตอร์ โดยมีเป้าหมาย 5,000 เครื่อง ภายใน 5 ปี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กสศ. ฝ่ายกลยุทธ์ระดมความร่วมมือและภาคีสัมพันธ์ กสศ. อีเมล support@eef.or.th Call Center โทร. 0 2079 5475