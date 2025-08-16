SAM ผุดโครงการ “พื้นที่ความสุขเพื่อชุมชน” ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หรือ SAM เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 25 ปี จัดทำโครงการ “SAM พื้นที่ความสุขเพื่อชุมชน” ร่วมบริจาคที่ดินเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2568 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางของชุมชน เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ณ หมู่บ้าน เค.ซี. การ์เด้นท์ โฮม
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หรือ SAM เป็นประธานในพิธีมอบที่ดินเนื้อที่กว่า 5 ไร่ ในหมู่บ้าน เค.ซี. การ์เด้นท์ โฮม 2 ซอยนิมิตใหม่ 40 ตำบลสามวาตะวันออก เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีนายพีรวัส พูนวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนชุมชนเข้าร่วมในพิธี
นางสาวนารถนารี กล่าวว่า การมอบที่ดินแปลงนี้ เป็นโครงการนำร่องของกิจกรรมเพื่อสังคมของ SAM ในปี 2568 ซึ่งเป็นวาระการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี SAM จึงมีความตั้งใจที่จะมอบที่ดินเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ด้วยเล็งเห็นว่าที่ดินแปลงนี้มีศักยภาพในการพัฒนาหรือต่อยอดเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหรือสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนในอนาคต นับว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจของ SAM ในการเป็น AMC แห่งรัฐที่พร้อมส่งมอบโอกาส เพื่อคนไทยเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน
พร้อมกันนี้ SAM ยังจัดกิจกรรม “SAM พื้นที่ความสุขเพื่อชุมชน” บริเวณพื้นที่ส่วนกลางและสนามเด็กเล่นในโครงการหมู่บ้าน เค.ซี. การ์เด้นท์ โฮม 3 ซึ่งเดิมเป็นทรัพย์สินรอการขายหรือ NPA ที่ SAM บริจาคให้แก่ชุมชนเมื่อปี 2563 โดยปลูกไม้ยืนต้นและไม้ประดับเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและออกซิเจน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยทาสีรั้ว เวทีแอโรบิคและเครื่องเล่นสนามต่าง ๆ ให้มีสีสันสวยงามสดใส ปลอดภัย น่าใช้งาน เหมาะสมเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และเพิ่มพัฒนาการของเด็กๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชาวชุมชน โดยภายในงานมีคณะผู้บริหาร พนักงานจิตอาสาจาก SAM และพันธมิตรที่สำคัญ ได้แก่ สำนักงานเขตคลองสามวา ตัวแทนชาวบ้านชุมชน เค.ซี. การ์เด้นท์ โฮมมากกว่า 200 คน และเด็กนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ประมาณ 50 คนที่มาร่วมปลูกต้นไม้และรับของเล่นเป็นรางวัลแห่งการทำความดีในครั้งนี้ด้วย นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่ครอบครัวของคนในชุมชนที่เป็นหน่วยเล็กที่สุดให้มีความเข้มแข็งและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมที่ยั่งยืน
“การปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ที่เกิดขึ้นนั้น ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากพันธมิตรคนสำคัญทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน ถือเป็นสัญญาณที่ดีและมีคุณค่าต่อ SAM เป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงการที่จัดขึ้น ไม่เพียงช่วยสร้างชุมชนที่น่าอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในชุมชน แต่ยังสะท้อนถึงถึงความใส่ใจของ SAM ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของอย่างแท้จริง” นางสาวนารถนารี กล่าวเพิ่มเติม