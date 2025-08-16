SME D Bank จับมือสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2568

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “รวมพลังแห่งการให้ ส่งต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. เพื่อเติมเต็มปริมาณสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 พร้อมทั้งช่วยสร้างประโยชน์แก่สังคม เกิดวัฒนธรรมแห่งการเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกัน
นำไปสู่สังคมความแห่งความสุขอย่างยั่งยืน และสอดคล้องตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โทร. 02-265-4570, 4447, 4581
นำไปสู่สังคมความแห่งความสุขอย่างยั่งยืน และสอดคล้องตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โทร. 02-265-4570, 4447, 4581