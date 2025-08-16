ไทวัสดุ ผุดโครงการ “ส่งต่อกำลังใจ สู่ชายแดนไทย - กัมพูชา” มอบสภากาชาดไทย

เชิญชวนลูกค้าทุกการช้อปครบ 5,000 บาท สมทบทุน 10 บาท มอบสภากาชาดไทยช่วยพี่น้องชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ก.ย. 68
ไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม ผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “ส่งต่อกำลังใจ สู่ชายแดน” เชิญชวนลูกค้าช้อปสินค้าจากแบรนด์ที่ร่วมรายการครบ 5,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ เท่ากับร่วมบริจาคสมทบทุน 10 บาท มอบให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยโครงการนี้เปิดให้ร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2568 ณ ไทวัสดุ สาขาทั่วประเทศ
นางสาวชุติพร คงเจริญสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า โครงการนี้ต่อยอดจากภารกิจเร่งด่วนเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ภายหลังเกิดสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดน ทำให้ประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่อย่างกะทันหัน โดยก่อนหน้านี้ ไทวัสดุได้เร่งลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสะอาด มุ้ง และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ให้แก่ศูนย์อพยพใน 5 จังหวัดชายแดน รวมมูลค่าการสนับสนุนกว่า 100,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
ต่อเนื่องจากภารกิจดังกล่าว ไทวัสดุเดินหน้าส่งต่อความช่วยเหลือ พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริจาค ผ่านการช้อปสินค้าคุณภาพจากกว่า 10 แบรนด์ชั้นนำ อาทิ Kassa, Murano, Calina, Sandi, Baggagio, Luzina, Fonte, Karten, Kingkong, Handi, Gianttech, Zagio และ Opple ครอบคลุมทั้งหมวดสุขภัณฑ์ กระเบื้อง เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์บ้าน - ครัว ที่นอนยางพาราแท้ กระเป๋าเดินทาง เครื่องตัดหญ้า แผ่นพลาสวูด ตลอดจนเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงานจากแบรนด์ดัง และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายที่ร่วมราย โดยทุกการช้อปครบ 5,000 บาทต่อใบเสร็จ จะสมทบทุน 10 บาทให้สภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2568 ณ ไทวัสดุ สาขาทั่วประเทศ
“เราเชื่อว่ากำลังใจคือพลังสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชาจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีโดยเร็ว โดยเราจะมุ่งมั่นเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือ พัฒนาชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจ CRC Care ของเซ็นทรัล รีเทล ในด้าน Care for the Community ที่ไทวัสดุยึดมั่นมาโดยตลอด” นางสาวชุติพร กล่าวทิ้งท้าย