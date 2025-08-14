พอร์ซเซล่า ส่งความห่วงใยในสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านสภากาชาดไทย

ปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมพัฒน์เซรามิค จำกัด ผู้ผลิต-นำเข้า และจัดจำหน่าย กระเบื้องปูพื้น-บุผนัง กระเบื้องยางไวนิล SPC/LVT กระเบื้องโมเสค และสินค้าเกี่ยวเนื่อง ภายใต้แบรนด์ PORCELA (พอร์ซเซล่า) ผู้นำกระเบื้องเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมงาน ร่วมส่งต่อน้ำใจและความห่วงใยต่อสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตึกอำนวยนรธรรม สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โดยมี จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ
การบริจาคครั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบแล้ว ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของ PORCELA (พอร์ซเซล่า) ในการดำเนินพันธกิจ ESG (Environmental, Social, and Governance) อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
"การมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 'พอร์ซเซล่า ปันสุข' ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยทางบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการร่วมมือกับสภากาชาดไทยจะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถส่งมอบความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง"
PORCELA (พอร์ซเซล่า) ยังคงมุ่งมั่นวางแผนที่จะขยายกิจกรรมเพื่อสังคมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใต้โครงการ “พอร์ซเซล่าปันสุข” ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่เข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับประชาชนทุกคน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง