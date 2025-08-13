เปิดตัวหนังสือ "Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2025-2026" ตามแนวพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

สานต่อความสำเร็จอย่างงดงามสู่ผลงานลำดับที่ 6 กับหนังสือ Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2025-2026 โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงรับหน้าที่บรรณาธิการบริหารอีกครั้ง พระนิพนธ์เล่มล่าสุดนี้จะทำหน้าที่เป็นคู่มือและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอของไทย ภายใต้แนวคิดหลัก “อนาคตแห่งแฟชั่น: สรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อโลกที่ยั่งยืน” (Future Fashion: Creative Innovation for Sustainability) "มหัศจรรย์แห่งเส้นใย" โดยหนังสือการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล ประจำปี 2568 (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2025-2026) มุ่งเน้นการค้นหานวัตกรรมจากงานหัตถกรรมในอดีต โดยเฉพาะความมหัศจรรย์ของเส้นใยธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อยกระดับผ้าไทยและงานหัตถศิลป์สู่สากล ตามแนวพระดำริในโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
ทั้งนี้ การจัดทำหนังสือเล่มดังกล่าวนับเป็นการสานต่อพระปณิธานและสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติในราคาที่เข้าถึงได้ ดังพระดำรัสที่ได้พระราชทานไว้ในการประชุมวิชาการ Symposium เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2567 ความตอนหนึ่งว่า "อีกอย่างหนึ่งคือที่ท่านหญิงรู้สึกมองอนาคตไว้ว่า อีกหน่อยสินค้าฝรั่งมันจะแพงขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนม การ์เมนต์ หรืออะไรก็ตาม แล้วเรารู้ว่าคนกลุ่มใหญ่ในเมืองไทย ยังนิยมของเหล่านั้นอยู่ และคนในระดับชั้นกลาง หรือที่รองลงมา เขาจะอยู่กันยังไง เราก็เลยคิดว่า อยากให้ทุกท่านได้หันมามองว่า สินค้าไทยหลายๆ ชิ้น ผ้า การ์เมนต์ พอร์ซเลน หรืออื่นๆ เรายังมีของที่เทียบเท่าฝรั่ง แล้วเรายังจับต้องได้"
พระดำรัสดังกล่าวจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนโครงการ ‘ผ้าไทยใส่ให้สนุก’ และการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยสู่สากลในครั้งนี้ โดยในวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2568 ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล ประจำปี 2568 (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2025-2026) ณ EMSKYE ชั้น 14 เอ็ม ทาวเวอร์ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย, นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนางอรจิรา ศิริมงคล ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ร่วมด้วยที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ได้แก่ นายกุลวิทย์ เลาสุขศรี, นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ และ นายพลพัฒน์ อัศวะประภา ร่วมพูดคุยถึงรายละเอียดอันน่าสนใจ ของเทรนด์บุ๊กฉบับฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2025 - 2026 นี้
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “จากแนวพระดำริ ‘ผ้าไทยใส่ให้สนุก’ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สู่พันธกิจของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพและยกระดับผ้าไทย และงานหัตถกรรมไทย สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ ‘ผ้าไทยใส่ให้สนุก’ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 5 ปี ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงงานและทรงอนุรักษ์และพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองและงานหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยนำภูมิปัญญาและอัตลักษณ์พื้นถิ่น มาผสมผสานกับเทรนด์แฟชั่นล่าสุด เกิดเป็นผืนผ้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความร่วมสมัย เพื่อยกระดับผ้าไทยสู่สากล
พระองค์ทรงสร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนพระองค์ พระราชทานแนวพระดำริในการพัฒนาผืนผ้าและงานหัตถกรรม ให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากลให้แก่ช่างทอผ้า ช่างหัตถศิลป์ และช่างหัตถกรรม รวมถึงทรงพัฒนาออกแบบลายผ้าพระราชทาน และพระราชทานลายผ้านี้ให้แก่ศิลปิน ช่างทอผ้า และงานหัตถกรรมในทุกภูมิภาค เพื่อนำไปสร้างสรรค์ผืนผ้าและงานหัตถกรรม ตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นถิ่น ก่อให้เกิดการจุดพลังการขับเคลื่อนงานหัตถกรรมในทุกมิติ ทั้งรูปแบบ ลวดลาย สีสัน ทำให้ผ้าไทยมีความทันสมัย คนนิยมใส่ผ้าไทยมากขึ้น จนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างครบวงจร
“กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวพระดำริมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ทันสมัย
ก้าวทันอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอของไทย โดยปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ ดอนกอยโมเดล
นาหว้าโมเดล บาติกโมเดล Young OTOP รวมถึงการพัฒนาโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) และพระองค์ทรงพระราชทาน เครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน ‘Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน’ แก่ช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต และผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ผืนผ้าและหัตถกรรมด้วยขั้นตอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ และเป็นที่น่าปิติยินดีสำหรับประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าไทย และช่างหัตถกรรม หัตถศิลป์ที่องค์การยูเนสโกประกาศเชิดชูพระเกียรติ และถวายเหรียญสดุดีพระกรณียกิจ ด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรม และการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรม ตลอดจน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ สำนักงานใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพระทัยของพระองค์ในการยกระดับผ้าไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกอย่างแท้จริง”
นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวถึงพัฒนาการของผ้าไทยที่เห็นได้ชัดเจนว่า “ผ้าไทยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพิ่มมากขึ้นทุกปี จะเห็นได้ชัดเจนเวลาไปงาน OTOP ว่าผ้าไทยสวยขึ้นมากจนคนรอบข้างต่างชื่นชมและตื่นตาตื่นใจ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลจากองค์ความรู้ในเทรนด์บุ๊ก ที่ผู้ประกอบการนำไปใช้จริง ตั้งแต่การทำ Mood Board การย้อมสีธรรมชาติ ไปจนถึงการจับคู่สี ทำให้ผ้าไทยมีคุณค่าและมูลค่าสูงขึ้น สร้างรายได้ที่มั่นคง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวช่างทอผ้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ เกิดขึ้นมาอีกมากมาย และขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้สัมผัสกับตาตัวเองถึงความทันสมัยของผ้าไทยที่งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี 2568” 9 – 17 ส.ค. 68 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1–3 อิมแพคเมืองทองธานี และร่วมกันถ่ายทอดประชาสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ไปยังคนรู้จักและเพื่อนๆ ของพวกเราไปด้วยกัน”
นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการฯ ว่า “วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล ประจำปี 2568 โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เผยแพร่และแบ่งปันองค์ความรู้ในเรื่องของสีสันโทนไทย (Thai Tone) สีธรรมชาติ
บนผืนผ้าและเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่อยู่ในวงการผ้าไทยในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ต่อยอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง นำแนวคิดที่เป็นสากลมาพัฒนาวงการผ้าไทย สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ประชาชน และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงานศิลปหัตถกรรมของไทยให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืน"
สำหรับหนังสือ Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2025 – 2026 นั้นเกิดขึ้นตามแนวพระดำริ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ‘ผ้าไทยใส่ให้สนุก’ เพื่อปลุกกระแสในเชิงความคิดสร้างสรรค์ให้ผสานเข้ากับงานศิลปหัตถกรรม งานฝีมือของไทย ให้ยกระดับเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอได้ในระดับสากล การจัดทำหนังสือฉบับนี้ ได้ผ่านการระดมความคิด หารือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น การออกแบบแฟชั่น การทอ และการย้อมสีธรรมชาติ รวมไปถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์โทนสี ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย
“ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ผู้ประกอบการผ้าไทย เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการผ้าไทย ในการนำองค์ความรู้อันล้ำค่าจากหนังสือเทรนด์บุ๊กฉบับฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2025 - 2026 นี้ ไปสร้างสรรค์โทนสีบนผืนผ้าและงานหัตถกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ทรงคุณค่า อันประณีตงดงามและเต็มไปด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามหลักแฟชั่นแห่งความยั่งยืน (Sustainable Fashion) ซึ่งจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของผ้าไทยมีความทันสมัยสู่สากล และสร้างรายได้ให้กับทุกฝ่ายเพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง”
นางอรจิรา ศิริมงคล ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน กล่าวเสริมว่า“เทรนด์บุ๊กนี้เปรียบเสมือน ‘สารตั้งต้น’ ที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะประเทศไทยมีเทรนด์บุ๊กเป็นของเราเอง ทำให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวทันเทรนด์โลกได้ พวกเขาสามารถทราบล่วงหน้าว่าเทรนด์สีของโลกในปีหน้าคืออะไร และสามารถนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานที่เป็นเอกลักษณ์ได้ สอดคล้องกับชื่อหนังสือ ‘อนาคตแห่งแฟชั่น สรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อโลกที่ยั่งยืน’ ที่สะท้อนเทรนด์โลกด้านความยั่งยืนได้อย่างชัดเจน
ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่การใช้สีจากธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเส้นใยใหม่ๆ ที่น่าทึ่งขึ้นมาทดแทนเส้นใยแบบเดิมๆ ซึ่งเป็นไปได้ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านที่ทรงเห็นว่าประเทศไทยของเรามีศักยภาพในการสร้างเส้นใยที่ยั่งยืนได้ ทั้งต่อโลกและต่อมนุษย์เราเอง”
ภายในงานแถลงข่าวยังได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกทั้ง 3 ท่านร่วมพูดคุยถึงรายละเอียดของหนังสือ “Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2025-2026” ซึ่งนับเป็นเล่มที่ 6 ในหนังสือพระนิพนธ์ ที่ถ่ายทอดแนวคิด “อนาคตแห่งแฟชั่น: สรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อโลกที่ยั่งยืน” ผ่าน 4 เทรนด์หลักที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานแนวพระดำริไว้ ได้แก่ The Grounded Naturalist (พินิจ – ชีวิต), The Free Spirit Adventurer (อิสรชน – ผจญภัย), The Enigmatic Wanderer (รอนแรม – ลึกลับ) และ The Dynamic Trailblazer (กรุยทาง – สร้างฝัน)