ปตท. จับมือ กรมลดโลกร้อน เสริมพลังความร่วมมือ หนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) หรือกรมลดโลกร้อน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนากลไกสนับสนุนเทคโนโลยีทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และความยั่งยืน ปตท. และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานในพิธี (เมื่อ 4 สิงหาคม 2568)
ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน และเสริมสร้างความร่วมมือด้านข้อมูล องค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนากลไกสนับสนุนเทคโนโลยีทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การพัฒนาโครงการการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ การพัฒนาโครงการเทคโนโลยีไฮโดรเจน และอนุพันธ์ของไฮโดรเจน ตลอดจนเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) และขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืนในระดับสากล
การลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามร่วมกับนายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ความยั่งยืนองค์กร ปตท. โดยมีนายปวิช เกศววงศ์ และ นายโกเมศ พุทธสอน รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นสักขีพยานในพิธีด้วย