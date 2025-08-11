ปตท. จับมือ ไทยพาณิชย์ เปิดตัว ESG Asset Enhancement Program สนับสนุนพันธกิจทางพลังงานอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวภัทรลดา สง่าแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) (ที่ 3 จากซ้าย) และ ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย นางสาวธฤษวรรณ เทียนสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร ปตท. (ที่ 2 จากซ้าย) นางสาวศรมน อิงคตานุวัฒน์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Corporate Banking 1 (ที่ 2 จากขวา) นายแพททริก ปูเลีย รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Financial Markets (ขวาสุด) ร่วมเปิดตัว “ESG Asset Enhancement Program” การบริหารจัดการเงินลงทุนภายใต้แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)
โดย ปตท. ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ SCB และได้รับผลตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมจากอัตราผลตอบแทนตลาดภายในกรอบเวลาที่ตกลงร่วมกัน เมื่อ ปตท. บรรลุเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมไม่เกิน 11.5 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2568 โดยมีเงินลงทุนในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ประมาณ 4,800 ล้านบาท ความร่วมมือนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมของสององค์กรชั้นนำ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน