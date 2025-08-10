มูลนิธิเครือรพ.บางปะกอก – เครือรพ.ปิยะเวท สนับสนุนมูลนิธิรากแก้วจัดงาน Enactus World Cup 2025

มูลนิธิรากแก้ว นำโดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ได้ร่วมกันรับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จากมูลนิธิเครือรพ.บางปะกอก – เครือรพ.ปิยะเวท โดยมี พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก – ปิยะเวท พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เมื่อ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา
การมอบทุนครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิรากแก้วเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการส่งต่อ “โอกาส และแรงบันดาลใจ” ให้แก่นิสิตนักศึกษาไทย ผ่านการเรียนรู้จริงนอกห้องเรียน ที่ลงมือปฏิบัติจริง ในการพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยใช้ความรู้ทางธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านโครงการรากแก้ว – Enactus Thailand เป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้สัมผัส เข้าใจปัญหาสังคมอย่างใกล้ชิด เกิดการพัฒนาทักษะรอบด้าน และเรียนรู้คุณค่าของการลงมือทำจริงเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
ทั้งนี้มูลนิธิรากแก้ว และ Enactus Thailand ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน Enactus World Cup 2025 ระหว่างวันที่ 26–28 กันยายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับงาน Sustainability Expo (SX) ซึ่งเป็นมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 30 ประเทศทั่วโลก