“น้ำตกกลางทะเล” อันซีนไทยแลนด์ หนึ่งปีมีครั้งเดียว ที่เกาะรอก

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา - Mu Ko Lanta National Park โพสต์แนะนำ 📌นํ้าตกในทะเล หรือน้ำตกกลางทะเล พบได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น ที่เกาะรอก ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ เป็นน้ำตกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเกาะรอก มีลักษณะเป็นสายน้ำไหลมาจากยอดเขาสูงเป็นทางยาวตกลงสู่ทะเล โดยน้ำตกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่ระดับความสูง 180 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
จากการสำรวจพบว่าบริเวณนั้นเป็นสังคมพืชป่าดิบแล้ง ที่มีพรรณไม้เด่นเป็นไม้วงศ์ยาง มีลำธารเล็กๆ ที่จะมีน้ำไหลในช่วงที่ฝนตกติดต่อกันหลายๆวัน โดยนักท่องเที่ยวจะพบเห็นน้ำตกได้เฉพาะช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี นับได้ว่าใน 1 ปี จะพบน้ำตกได้เพียงแค่ช่วงเวลานี้เท่านั้น
ทั้งนี้เกาะรอก ยังได้รับขนานนามว่า “ราชินีแห่งอันดามัน” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล