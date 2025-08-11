ชวนประกวด!! "Miss Seven Queen 2026" คว้า 7 ตำแหน่ง 7 บทบาทพัฒนาประเทศ-สังคมไทย

MISS SEVEN QUEEN ได้ถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2566 ( 2023 ) และในปี พ.ศ 2568 ทางบริษัท มิสเซเว่นควีน จำกัด คณะผู้จัดการประกวดได้จัดงาน MISS SEVEN QUEEN 2026 ขึ้นอีกครั้ง โดยได้จัดให้มีการแถลงข่าว "Miss Seven Queens - 7 Roles for the Nation มิส เซเว่นควีน 7 ตำแหน่ง 7 บทบาทพัฒนาประเทศและสังคมไทย" โดยมีประธานกรรมการ บริษัท มิสเซเว่นควีน จำกัด ดร.พลัฏฐ์ชญา จรรยารุ่งเรือง กับ อาจารย์เกง รณกร หมอดูซินแสเจ้าพิธีกรรม ผู้บริหารบริษัท มิสเซเว่นควีน จำกัด, และฌาร์ม โอสถานนท์ MISS UNIVERSE THAILAND 2006 ที่ปรึกษาพิเศษผู้จัดการกองประกวด, พร้อมที่ปรึกษากรรมการพิเศษ โก้-ดร.ธีรศักดิ์ พันธุจริยา ดารานักแสดง พร้อม กิฟท์- มิณท์ดี วูชิ รองอันดับ 1 MISS THAILAND WORLD 2015 ที่ปรึกษากรรมการพิเศษ ร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2568
อาจารย์เกง รณกร ผู้บริหารบริษัท มิสเซเว่นควีน จำกัด ผู้จัดการประกวด กล่าวว่า การจัด MISS SEVEN QUEEN มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหานางงาม มิสเซเว่นควีน 7 ตำแหน่ง 7 มงกุฏ โดยสาวงามที่ได้รับตำแหน่ง MISS SEVEN QUEEN ทั้ง 7 คน จะได้รับรางวัลเงินสดกว่า 500,000 บาท พร้อมมงกุฏฝังเพชร 7 มงกุฏ ที่ถูกออกโดยมีเอกลักษณ์เฉพาะของมิสเซเว่นควีน ออกแบบโดย ต้าเหนิง นาคราชสตูดิโอ ผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบมงกุฏให้กับเวทีใหญ่ของประเทศไทยหลายเวที และสายสะพายที่มี 7 เส้น ถูกทักทอด้วยเอกลักษณ์ของมิสเซเว่นควีนเท่านั้น นอกจากนี้ทางคณะผู้จัดงาน ยังมีรางวัลพิเศษเฉพาะ ดีไซเนอร์ ที่ส่งชุดผ่านผู้เข้าประกวดได้รับการตัดสินให้เป็นชุดดีเลิศในการประกวดถึง 4 รางวัลพร้อมเงินสด ให้กับดีไซเนอร์ผู้ออกแบบชุดที่บ่งบอกถึงความเป็น MISS SEVEN QUEEN อย่างแท้จริง ในงานประกวด มิสเซเว่น Queen 2026
ขอเชิญสาวงามผู้สนใจอายุตั้งแต่ 18-35 ปี สามารถสมัครได้ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป จนถึง 15 พฤศจิกายน 2568 สามารถดูรายละเอียดกติกาการสมัครได้ทาง เพจ มิสเซเว่นควีน , เว็บไซน์ Miss Seven Queen , TikTok Miss Seven Queen หากคุณต้องการล่าฝันสู่จุดสูงสุดบนเวที เชิญมาพิสูจน์ด้วยตัวของคุณ ในการประกวดมิสเซเว่นควีน คุณอาจ คือ 1 ใน 7 ของมิสเซเว่นควีน 2026 ในครั้งนี้