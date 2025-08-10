ยูโอบี หนุนเยาวชนสร้างสรรค์ "นวัตกรรมสีเขียว" ผ่านโครงการ "Wonder Lab"

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เดินหน้าส่งเสริมความยั่งยืนผ่านโครงการ Wonder Lab: Youth for a Greener Tomorrow เปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ลงมือเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการลงมือทำ
โครงการ Wonder Lab ยอดจาก UOB Waste to Wonder ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานลดปริมาณขยะ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ก่อนจะขยายแนวคิดสู่สังคมวงกว้างผ่านแพลตฟอร์มใหม่สำหรับเยาวชน
โครงการ Wonder Lab เปิดตัวครั้งแรกในงาน GCNT Expo 2025 โดยจัดร่วมกับ Mindventure เชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาอายุ 17–25 ปีจากทั่วประเทศ เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ในชุมชนของตนเอง ภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์ มีเยาวชน 453 คนจาก 102 ทีมทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วม โดยแต่ละแนวคิดล้วนสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น และความเข้าใจในปัญหาอย่างลึกซึ้ง
โดยได้คัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายเข้าร่วมเวิร์กชอปแบบลงมือทำจริง ได้รับคำปรึกษาและแนะแนวจากผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน เพื่อช่วยต่อยอดแนวคิดให้พร้อมนำไปปฏิบัติจริง ทั้งด้านการออกแบบโครงการ การสื่อสาร กลยุทธ์ในการทำงานร่วมกับชุมชน และแผนการดำเนินงาน
นางสาวธรรัตน โอฬารหาญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “Wonder Lab ได้สะท้อนให้เห็นพลังของการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนโดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้รอโอกาส แต่พร้อมลุกขึ้นมานำเสนอแนวทางใหม่ๆ ที่สร้างผลกระทบเชิงบวก เราเชื่อว่าความก้าวหน้าที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเรารับฟัง สนับสนุน และร่วมสร้างอนาคตร่วมไปด้วยกัน โครงการนี้จึงเป็นมากกว่าเรื่องความยั่งยืน แต่คือการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาแนวคิดที่ตอบโจทย์ปัญหาของชุมชน พร้อมวางรากฐานสู่อนาคตที่แข็งแกร่งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การสนับสนุนแนวคิดและภาวะผู้นำของเยาวชน นับเป็นการร่วมลงทุนในอนาคตของประเทศไทย”
ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ทีมเยาวชนทั้ง 10 ทีมได้เริ่มลงมือทำโครงการของตนเอง เพื่อเปลี่ยนแนวคิดในห้องเรียนให้กลายเป็นโครงการความยั่งยืนที่จับต้องได้ในชีวิตจริง โดยมีแนวคิดโครงการที่หลากหลาย อาทิ
๐ ผลิตทรายแมวรักษ์โลก
๐ สร้างเครื่องฟอกอากาศจากขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะกล่องกระดาษ
๐ นำพลาสติกรีไซเคิลมาใช้ผลิตเส้นพลาสติกสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และผลิตเป็นเส้นใยสำหรับทอผ้า
๐ ใช้ AR และเกมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน
๐ แก้ปัญหาขยะในแม่น้ำโขงผ่านการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในท้องถิ่น
๐ เปลี่ยนเศษวัสดุการเกษตรเป็นอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬาให้เยาวชน
๐ สร้างความตระหนักรู้เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดขยะอาหารในมหาวิทยาลัย
นางสาวชนากานต์ ขจรเสรี ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท Mindventure ซึ่งได้รับการจัดอันดับจาก Forbes 30 Under 30 Asia เป็นคนรุ่นใหม่ทรงอิทธิพลแห่งเอเชียด้าน Social Impact ประจำปี 2568 กล่าวว่า “เยาวชนมีศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง หากได้รับโอกาสและพื้นที่ที่เหมาะสม Wonder Lab เป็นเวทีที่เปิดให้พวกเขาได้ลองคิด ทำ และลงมือเปลี่ยนแปลงโลกในแบบที่พวกเขาเชื่อมั่น เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับยูโอบีในการสร้างโอกาสนี้ให้เกิดขึ้นจริง”
หนึ่งใน 10 ทีมสุดท้าย Trashformers ที่มีแนวคิดสร้างเครื่องฟอกอากาศจากขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะกล่องกระดาษ เล่าให้ฟังว่า “พวกเราเห็นว่ามีขยะกล่องกระดาษจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จำนวนมาก จึงอยากหาวิธีใหม่ในการนำขยะเหล่านี้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โครงการของพวกเราผสมผสานการอัปไซเคิลเข้ากับนวัตกรรมด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยลดมลพิษ จากการเข้าร่วมโครงการนี้ เราพวกเราได้เรียนรู้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอยู่รอบตัวเรา และการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นได้จากการใส่ใจสิ่งรอบตัว ขอแค่เพียงลงมือทำ แม้สิ่งเล็กๆ แต่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกที่มีความหมายได้จริง”
ทั้งนี้ โครงการ Wonder Lab: Youth for a Greener Tomorrow จะปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 10 ทีมในวันที่ 13 กันยายน 2568 ณ ยูโอบี พลาซา กรุงเทพ
ยูโอบี ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบเชิงบวก ผ่านการเปิดโอกาสให้ผู้คนลงมือเปลี่ยนแปลง สนับสนุนแนวคิดใหม่ๆ และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน