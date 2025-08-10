มูลนิธิอิออนฯ มอบถุงยังชีพแก่กระทรวงสาธารณสุข ช่วยผู้ประสบภัยจากพายุวิภา

มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดย นางสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมกับนายโทชิยะ ชิมะคะตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งต่อความห่วงใย ด้วยการมอบถุงยังชีพจำนวน 300 ชุด มูลค่ารวม 200,000 บาท แก่กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของมูลนิธิฯ ที่จะยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ด้วยการสนับสนุนภารกิจเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ถุงยังชีพดังกล่าวจะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “วิภา” ซึ่งก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดของภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดน่าน ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โรงพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายและต้องอพยพผู้ป่วย รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วน ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤต มูลนิธิอิออนประเทศไทยขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจในการส่งต่อความช่วยเหลือผ่านการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบ สนับสนุนให้ชุมชนสามารถฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด