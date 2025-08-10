SAM ออกมาตรการเร่งด่วนครอบคลุมลูกหนี้ทุกกลุ่ม

SAM ห่วงใยลูกหนี้ ออกมาตรการเร่งด่วนครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งผู้ประสบสาธารณภัยพายุ "วิภา" พักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 เดือน ส่วนผู้เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล จัดดอกเบี้ยต่ำ 3-5% ผ่อนยาว 10 ปี เพื่อส่งมอบโอกาสเพื่อคนไทยเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า SAM ได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ของ SAM ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากพายุ "วิภา" ตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รวม 10 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ สุโขทัย กำแพงเพชร นครปฐม อุตรดิตถ์ อุดรธานี ร้อยเอ็ด เชียงราย ลำปาง และอยู่ระหว่างการผ่อนชำระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้หรือค้างชำระไม่เกิน 90 วัน
โดยลูกค้าจะได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยทั้งจำนวน สูงสุด 3 เดือน หลังจากนั้น SAM ผ่อนปรนให้ชำระหนี้บางส่วนตามความสามารถภายในระยะเวลาสูงสุดถึง 6 เดือน นับจากวันที่เข้าร่วมมาตรการ ส่วนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในระหว่างเข้าร่วมมาตรการส่วนที่เหลือและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันชำระครั้งสุดท้าย โดยไม่เกิน 90 วันให้ตั้งพักไว้และชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ SAM กำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กันยายน 2568 เพื่อให้ SAM เร่งดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว “SAM ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ มีความห่วงใยและเห็นใจลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ NPL ทุกรายการประกาศมาตรการพิเศษในการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “วิภา” ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างแน่นอน นับเป็นการช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึงยังเป็นการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาเจรจาและหาแนวท
างร่วมกันในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่ให้สำเร็จโดยเร็ว ขณะที่ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ NPL กลุ่มอื่นๆ ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจที่มีหลักประกันและทุกประเภทสินเชื่อ SAM ออกมาตรการ “ปรับหนี้มีสุข ผ่อนดีมีลด” เพื่อบรรเทาและช่วยเหลือลูกค้าทุกรายภายใต้เงื่อนไขและแนวทางที่เหมาะสมตามความสามารถของลูกค้าแต่ละรายเป็นสำคัญ เช่น กรณีลูกค้าเลือกปิดบัญชีภายใน 6 เดือน จะได้รับยกเว้นดอกเบี้ยใหม่ทั้งหมด หรือ หากเลือกการผ่อนชำระ คิดดอกเบี้ย 0% ในช่วง 6 เดือนแรก และปรับลดอัตราดอกเบี้ย MLR เป็นพิเศษในเดือนต่อไปตามเงื่อนไขที่ SAM กำหนด เป็นต้น SAM ให้ความสำคัญของการให้โอกาสลูกค้าที่กำลังเดือดร้อนได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากและสามารถกลับไปดำเนินชีวิตและธุรกิจได้ตามปกติ
โดยไม่ต้องผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวคิดของ SAM “ส่งมอบโอกาสเพื่อคนไทย เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน”
อันจะส่งผลต่อความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม” นางสาวนารถนารี กล่าวเพิ่มเติม
สำหรับกลุ่มลูกค้าบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันที่มีสถานะเป็นหนี้เสีย (NPL) ค้างชำระเกินกว่า 120 วัน (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนปัจจุบันมีสถานะค้างชำระตั้งแต่ 121-150 วัน ขึ้นไป) SAM ให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มนี้ผ่าน “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ภายใต้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพียงร้อยละ 3-5 ต่อปี และระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง 10 ปี โดยมีทางเลือกการปรับโครงสร้างหนี้ เป็น 3 ทางเลือก คือ 1. ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 2. ผ่อนชำระนานกว่า 4 ปี ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี 3. ผ่อนชำระนานกว่า 7 ปี ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัคร คือเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ มีอายุไม่เกิน 70 ปี มียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท
ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ NPL ของ SAM ทั้งหนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1443 Facebook คลินิกแก้หนี้ by SAM และ Facebook บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท ทั้งนี้ ลูกค้าที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” สามารถสมัครได้หลากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ แอดไลน์ @debtclinicbysam หรือ walk-in เข้าไปที่สำนักงานคลินิกแก้หนี้ by SAM ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน (โซนลิฟท์แก้ว) ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (BTS สถานีรัชโยธิน) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น.
ทั้งนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีบทบาทในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนระบบสถาบันการเงินให้เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน นับตั้งแต่ปี 2560 SAM มีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน
ผ่านการดำเนินโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่ม เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่มีหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันกับเจ้าหนี้หลายรายให้ได้ข้อยุติ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้สินแก่ลูกค้าด้วย
โดยมีวิสัยทัศน์ มุ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งรัฐ ที่มีบทบาทสนับสนุนให้ประชาชนและภาคธุรกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืน