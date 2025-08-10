SC Asset ผุดแคมเปญ “Everyday SCeroMission” ย้ำคำมั่นบ้านรักษ์โลกทุกมิติ

ในยุคที่สิ่งแวดล้อมกลายเป็นเรื่องสำคัญของคนทั่วทุกมุมโลก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในทุกมิติ องค์กรที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์จึงต้องปรับบทบาทจากผู้สร้าง “บ้าน” ให้เป็นผู้นำในการ “สร้างโลกที่ดีกว่า” ไปพร้อมกัน
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset ในฐานะผู้นำอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูง และมีนวัตกรรม ได้แสดงวิสัยทัศน์ระยะยาวอย่างชัดเจนผ่านการสานต่อพันธกิจ “SCeroMission” โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้ากว่า 100 ราย ผ่านการออกแบบอาคารและการใช้วัสดุรักษ์โลก สะท้อนความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ล่าสุด SC Asset ได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ “Everyday SCeroMission” ภายใต้แนวคิด "ภารกิจรักษ์โลกในทุกตารางนิ้วของการอยู่อาศัย"
นางสาวสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แคมเปญ “Everyday SCeroMission” ไม่ใช่เพียงการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ แต่คือการแสดงให้เห็นว่า ความตั้งใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดคาร์บอนของ SC Asset นั้น “แทรกอยู่ในทุกกระบวนการ” ของการพัฒนาโครงการ ตั้งแต่การออกแบบที่คำนึงถึงทิศทางลมและแสงธรรมชาติ คุณภาพอากาศ การเลือกวัสดุที่ยั่งยืน และลดการใช้ทรัพยากร ระบบจัดการพลังงานและน้ำที่มีประสิทธิภาพ การรองรับการใช้พลังงานทดแทน ไปจนถึงการจัดการขยะและการรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกโครงการที่มีสัญลักษณ์ SCeroMission เป็นคำมั่นว่าคุณจะได้บ้านที่เป็นมิตรกับโลกในทุกมิติ
“เราเชื่อเสมอว่าความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมต้องเกิดจากการลงมือทำจริงในทุกกระบวนการของการพัฒนาโครงการ เราจึงเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ที่สามารถขยายเป็นผลลัพธ์ใหญ่เพื่อโลกได้ ภายใต้แคมเปญ “Everyday SCeroMission” โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ดีต่อทั้งลูกค้าและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ”
แคมเปญนี้ยังถ่ายทอดแนวคิด “บ้านที่ดีต่อโลก เริ่มต้นได้จากความใส่ใจเล็ก ๆ ในทุกตารางนิ้ว” ผ่านการออกแบบพื้นที่สีเขียวด้วยไม้ฟอกอากาศและไม้พื้นถิ่นที่ทนทาน การเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการใช้ชีวิตประจำวันที่ประหยัดพลังงาน และการสนับสนุนการแยกขยะของผู้อยู่อาศัยรวมถึงการจัดการขยะจากการก่อสร้างอย่างมีคุณค่าเพื่อให้เป็นบ้านที่ออกแบบด้วยแนวคิดนี้จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน มีสุขภาพดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนยิ่งกว่าเดิม
SC Asset ยังเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรมากกว่า 100 ราย อาทิ SCG, TATA, TOA, เบเยอร์, บลูสโคป, ไดกิ้น, มิตซูบิชิ ตลอดจนผู้รับเหมาก่อสร้างและสถาบันการเงิน เพื่อร่วมลดการปล่อย GHG 100,000 ตันคาร์บอนเทียบเท่า ภายในปี 2030 ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก 3 green ได้แก่
· green-well standard: ยกระดับการพัฒนาอสังหาฯ อย่างยั่งยืน โดยกำหนดมาตรฐานสำหรับอสังหาฯ ทุกประเภทที่พัฒนาโดย SC ทั้งที่อยู่อาศัยและอสังหาฯ สร้างรายได้ประจำ ให้ดีต่อโลก และดีต่อคน อย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยจะเริ่มใช้มาตรฐานใหม่ตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไป ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ eco-friendly การใช้วัสดุและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, energy efficiency การพัฒนาอสังหาฯ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ, และ healthy living การออกแบบและเลือกใช้วัสดุเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจของผู้คน
· green DNA: มุ่งสร้างแนวคิดความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งใน DNA ของพนักงาน SC Asset ทุกคน ผ่านการสร้างความตระหนักรู้ วัฒนธรรมองค์กร และการลงมือปฏิบัติจริงจัง เพื่อให้ทุกบทบาทและการทำงานของคน SC มีส่วนร่วมในการลด GHG ได้อย่างจับต้องได้ รวมถึงการร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคู่ค้า และลูกค้า
· green collaboration: ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ลดการปล่อย GHG ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาอสังหาฯ ครอบคลุมตั้งแต่การหาเงินทุน การออกแบบ การจัดซื้อ การก่อสร้าง ไปจนถึงการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ ภายใน 5 ปีนี้ มากกว่า 95% ของมูลค่าการจัดซื้อ จะมาจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีต่อผู้คน
“SCeroMission ไม่ใช่เพียงแคมเปญ แต่เป็น “ภารกิจใหญ่” ที่สะท้อนความตั้งใจของ SC Asset ในการเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ด้วยการพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่ดีต่อผู้อยู่อาศัยและดีต่อโลกไปพร้อมกัน จุดเริ่มต้นของภารกิจนี้ เริ่มได้ทุกที่ จากทุกคน SC Asset พร้อมจะเดินเคียงข้างลูกค้าคนสำคัญไปในทุกก้าวของภารกิจนี้เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเองในวันนี้แต่เพื่ออนาคตของครอบครัวและลูกหลานของเราต่อไป” สุดารัตน์ กล่าวปิดท้าย