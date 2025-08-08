MQDC จับมือโรงพยาบาลกรุงเทพ มุ่งดูแลสุขภาพเชิงรุกให้ลูกบ้านทุกโครงการ

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC ผู้พัฒนาโครงการ "The Forestias" มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย "The Forestias" เป็นโครงการที่พักอาศัยที่ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.7 บนพื้นที่กว่า 398 ไร่ รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ประกอบด้วย โครงการที่อยู่อาศัย พื้นที่ธุรกิจ โรงแรมบูธีคระดับ 6 ดาว คอมมิวนิตี้ & แฟมิลี่เซ็นเตอร์ โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ร้านอาหาร อาคารสำนักงาน เนอร์สเซอรี่ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล และอาคารนวัตกรรมแห่งอนาคต นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สำหรับชุมชน พิพิธภัณฑ์และศูนย์เรียนรู้ ตลอดจนระบบนิเวศของผืนป่าขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ โดยในครั้งนี้เป็นการร่วมมือครั้งสำคัญกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Joint Commission International (JCI)
ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างระบบการดูแลสุขภาพแบบครบครันให้แก่ลูกบ้าน MQDC ครอบคลุมทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยมีสิทธิพิเศษมากมายจากเครือข่ายโรงพยาบาลในกลุ่ม BDMS อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์
สิทธิประโยชน์ที่ลูกบ้าน MQDC จะได้รับ อาทิ : บริการเรียก ”รถพยาบาลฉุกเฉิน” หรือ “รถพยาบาลเคลื่อนย้ายรับผู้ป่วย” เมื่อได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน กรณีใช้บริการแบบผู้ป่วยใน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากโครงการสู่โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (เฉพาะค่ารถ และครอบคลุมเฉพาะโครงการที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และสมุทรปราการเท่านั้น) , ส่วนลด 20% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน, ส่วนลด 10% ค่ายาและค่าตรวจแล็บ (ยกเว้นบางรายการ), ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 ประเภท (อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน โรคเหงือก และทันตกรรมเด็ก),ส่วนลด 15% สำหรับการซื้ออาหารในร้าน อิ่ม by BDMS และราคาพิเศษสำหรับบัตรสุขภาพชีววัฒนะและแพ็กเกจสุขภาพอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอปด้านสุขภาพสำหรับลูกบ้าน
นายสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นสร้างสังคมคุณภาพ พร้อมสิ่งแวดล้อมและบริการที่ดีในทุกมิติ ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้ลูกบ้านของ MQDC สามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งได้รับความสะดวกสบายจากการบริการและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น”
พญ.เมธินี ไหมแพง ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวเพิ่มเติมว่า “พันธกิจของโรงพยาบาลกรุงเทพ คือการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยมาตรฐานระดับสากล เรามีความยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับ MQDC ในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบเชิงรุกให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตในทุกด้านอย่างแท้จริง ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้ลูกบ้านสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่ครบครันได้อย่างสะดวกและมั่นใจ”