เอเชี่ยน อะไลอันซ์ฯ เข้าทำเนียบ ESG100 ปี 68 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2568 โดยสถาบันไทยพัฒน์
นายเอกราช พรรณสังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI) ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2568 ด้วยการคัดเลือกจาก 921 หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food industry) และบริษัทได้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (พ.ศ. 2566-2568)
“AAI ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์ CHEERS (Consumers – Human development – Efficiency – Environment – Rights of human – Stakeholders) ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท Asian
โดยมีการกำหนดเป้าหมายระยะยาวในแต่ละประเด็นด้าน ESG และมีการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นในแต่ละปี เพื่อให้สามารถติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ ในอันที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิดที่ว่า ความยั่งยืนของธุรกิจ มาจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ AAI ยังเป็นส่วนหนึ่งใน Asian Link ที่เป็นการเชื่อมโยงธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท Asian เพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในกระบวนการแปรรูปทูน่า เราใช้เนื้อในการผลิตทูน่า อาหารกลุ่มทูน่าพร้อมทานและอาหารสัตว์เลี้ยง และนำเศษเหลือพวกหัว หาง ก้าง ไส้ มาผลิตปลาป่น ส่งไปผลิตเป็นอาหารกุ้ง นำไปขายให้เกษตรกร และสามารถกลับไปซื้อกุ้ง เพื่อมาผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง ทำให้สามารถรับประกันคุณภาพ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้”
โดยการจัดระดับของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบเอ็ดในปีนี้
การจัดระดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการประเมินอย่างเป็นอิสระในฐานะหน่วยงานภายนอก โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ เทียบกับชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ตามเกณฑ์และหลักการภายใต้แนวทางการประเมินและมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ WFE, GRI, IFRS, UN PRI
