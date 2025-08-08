ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค สานต่อโครงการ “ระยองรักษ์น้ำ” ส่งมอบถังหยดน้ำยาจุลินทรีย์ให้เทศบาลนครระยอง ต่อเนื่องปีที่2

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย นำโดย นายรัฐวุฒิ งามวุฒิวงศ์ รองประธานบริหารฝ่ายการผลิต โรงงานจังหวัดระยอง (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย รองประธานบริหารฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ “ระยองรักษ์น้ำ” ของบริษัทฯ ด้วยการสนับสนุนถังหยดน้ำยาจุลินทรีย์ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 10 ถัง ให้แก่เทศบาลนครระยองต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เพื่อใช้ขยายผลการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและปรับปรุงคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรมในเขตเทศบาลนครระยอง โดยมี นายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครระยอง (ที่ 2 จากซ้าย) และนายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลนครระยอง (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ให้การสนับสนุนกิจกรรมติดตั้งถังหยดน้ำยาจุลินทรีย์จำนวน 10 ถัง เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเขตเทศบาลนครระยองตั้งแต่ปี 2567 ซึ่งหลังการดำเนินการในปีแรก เทศบาลนครระยองได้เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องและพบว่าค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และค่าออกซิเจนละลายน้ำในจุดที่ติดตั้งถังหยดน้ำยาจุลินทรีย์นั้นเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้คุณภาพน้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำดีขึ้น ในปีนี้ จึงสนับสนุนการติดตั้งถังหยดน้ำยาจุลินทรีย์ตามแนวแม่น้ำระยองเพิ่มเติมอีก 10 ถัง เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ชุมชนให้ได้มากยิ่งขึ้น
การสนับสนุนถังหยดน้ำยาจุลินทรีย์ให้กับเทศบาลนครระยอง เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “ระยองรักษ์น้ำ” ของ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จัดขึ้นในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานผลิตของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมฟื้นฟูและดูแลแหล่งน้ำในชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของ “น้ำ” ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสะท้อนถึงค่านิยมองค์กร “Growing for Good” หรือ “การเติบโตอย่างยั่งยืน” ที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน