“ทีทีบี | ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2025” งานเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศลแห่งปี

“ทีทีบี | ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2025” ชวนร่วมวิ่งสู่เส้นชัยแห่งการให้...ไม่มีสิ้นสุด พิชิตเป้าหมายมอบรายได้ให้ 7 องค์กร ส่งต่อโอกาสให้น้องๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เตรียมตัวให้พร้อม!! งานเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศลแห่งปี “ทีทีบี | ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2025” กลับมาแล้ว ก้าวสู่ครั้งที่ 12 ด้วยแนวคิด “Run for Change เส้นชัยแห่งการให้...ไม่มีสิ้นสุด” ทีทีบี พร้อมด้วยพันธมิตรหลัก “ธนชาตประกันภัย” ชวนคุณวิ่งเพื่อ...เปลี่ยนให้ทุกก้าววิ่งไม่ได้จบที่เส้นชัย แต่ช่วยส่งต่อโอกาสให้น้อง ๆ มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยรายได้จากการขายบัตรวิ่งและเงินบริจาค ไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กของโรงพยาบาลท้องถิ่น 6 แห่ง และน้อง ๆ ภายใต้มูลนิธิ ทีทีบี ผ่านโครงการไฟ-ฟ้า ซึ่งค่าบัตรวิ่งลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า หรือบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตอบโจทย์คนชอบวิ่ง ด้วยการวิ่งทั้งแบบ Parkrun วิ่งใน 4 สวนสวยใจกลางกรุงเทพฯ วันที่ 14 ธ.ค. 68 และแบบ Virtual Parkrun วิ่งสะสมระยะ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่สำคัญ! ทีทีบีมี Challenge พิเศษ ชวนทุกคนที่สมัครวิ่งร่วมกันสะสมระยะวิ่งพิชิตเป้าหมาย 300,000 กิโลเมตร เพื่อสมทบเงินบริจาครวม 1,000,000 บาท พร้อมร่วมวิ่งกับพระเอกซุปตาร์ขวัญใจ “เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข” และเหล่านักวิ่งคนดัง
๐ “เส้นชัยแห่งการให้” รายได้มอบให้ 7 องค์กร
นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า จากปรัชญา Make REAL Change ที่ทีทีบี มุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย เราไม่ได้หมายถึงลูกค้าเท่านั้น แต่รวมถึงสังคม สิ่งแวดล้อมด้วย ทำให้ทีทีบี วางกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืนที่เรียกว่า B+ESG ซึ่งผสานเรื่องธุรกิจและความยั่งยืนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน งาน ทีทีบี | ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน จึงไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อชวนทุกคนมาออกกำลังกายเท่านั้น แต่ชวนมาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย เพราะตลอดการจัดงาน Parkrun รวม 11 ครั้ง สามารถระดมเงินบริจาคได้ทั้งสิ้นกว่า 46 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนจากหลากหลายมูลนิธิที่ยังขาดโอกาสและไม่ได้รับความเท่าเทียม เราจึงมุ่งระดมทุนจากรายได้ทั้งหมดนำไปช่วยเหลือและส่งต่อโอกาสให้กับพวกเขา
งาน ทีทีบี | ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน ในปี 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Run for Change เส้นชัยแห่งการให้...ไม่มีสิ้นสุด” เพื่อเปลี่ยนให้ทุกก้าววิ่งไม่ได้จบที่เส้นชัย แต่เป็นการส่งต่อโอกาสให้น้อง ๆ มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยรายได้ทั้งหมดจากค่าบัตรวิ่ง และเงินบริจาค ไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ มอบให้กับ 7 องค์กร ประกอบด้วย 6 โรงพยาบาลท้องถิ่น ได้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาลสระบุรี, โรงพยาบาลพุทธโสธร, โรงพยาบาล บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน), โรงพยาบาลราชบุรี, และโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เพื่อส่งต่อ “การให้” ไปยังผู้ป่วยเด็กในท้องถิ่น เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เด็ก ๆ ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพิ่มโอกาสรอดชีวิต และช่วยให้ได้รับโอกาสการดูแลรักษาที่ดีขึ้น และอีก 1 องค์กร คือ มูลนิธิทีทีบี ผ่านโครงการไฟ-ฟ้า เพื่อเยาวชนที่มุ่งบ่มเพาะและจุดประกายเยาวชนให้มีทักษะทางด้านศิลปะและการใช้ชีวิต เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งในปีนี้งาน Parkrun ยังได้เพิ่มช่องทางระดมทุนด้วยการเปิดขายของ ที่ระลึก Parkrun Merchandise สำหรับนักวิ่งหรือผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มเติม
๐ พิชิตเป้าหมาย 3 แสนกิโลเมตร ทีทีบีสมทบเงินบริจาคเพิ่มรวม 1 ล้านบาท
ครั้งแรกของ Parkrun กับการวิ่งใน 4 สวนสวยใจกลางกรุงเทพฯ ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ, สวนจากภูผาสู่มหานที, สวนจตุจักร และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) พร้อมกันในวันที่ 14 ธันวาคม 2568 เลือกได้ทั้ง ระยะทาง 10.5 / 5.2 / 2.6 กิโลเมตร หรือเลือกสมัครวิ่งแบบ Virtual Parkrun ซึ่งทีทีบีมี Challenge ชวนนักวิ่ง Parkrun ทุกประเภทบัตร ร่วมภารกิจพิชิตเส้นชัยแห่งการให้ สะสมระยะทางวิ่งถึง 300,000 กิโลเมตร ทีทีบีสมทบเงินบริจาคเพิ่มรวม 1,000,000 บาท โดยนักวิ่งทุกคนสามารถส่งผลสะสมระยะทางวิ่งได้บนเว็บไซต์ parkrun.ttbfoundation.org เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 14 ธันวาคม 2568
๐ ช่วยลดโลกร้อน วิ่งไปกับเสื้อ Parkrun รักษ์โลก
นอกจากนี้ ทีทีบียังคงยึดมั่นและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการออกแบบเสื้อวิ่งให้สวมใส่สบายทั้งตอนวิ่ง และใช้ในชีวิตจริง โดยใช้เนื้อผ้าที่เบา แห้งเร็ว ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล 100% เทียบเท่ากับการรีไซเคิลพลาสติก 7 ขวด ใช้นวัตกรรมการย้อมสีที่ไม่ใช้ความร้อนและลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต 25 ลิตรต่อตัว ซึ่งเป็นใช้สีย้อมผ้าที่ดีต่อสุขภาพนักวิ่ง ปราศจากสารเคมี ไม่มีสารตกค้าง เป็นที่ยอมรับมาตรฐานสากล
“ทีทีบีขอขอบคุณพันธมิตรหลักคือ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการร่วมสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นไปด้วยกัน รวมถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มาเป็นผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในปีนี้ และยังมีพันธมิตรอีกจำนวนมากที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน ทีทีบี | ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2025 เพื่อร่วมกันส่งต่อโอกาสให้น้อง ๆ ในท้องถิ่น ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งของก้าววิ่งแห่งการเปลี่ยนแปลงร่วมกันได้ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ” นายฐากร กล่าวสรุป
๐ อุ่นใจ “ธนชาตประกันภัย” มอบประกันอุบัติเหตุให้นักวิ่ง Parkrun ทุกคน
นางวิชินี โอรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนชาตประกันภัย มุ่งมั่นและตั้งใจมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในทุกมิติ เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับทีทีบีจัดงานวิ่งแห่งปีต่อเนื่อง เพื่อเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทักษะและสุขภาพ เพื่อจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ ธนชาตประกันภัยยังมุ่งเติมเต็มความอุ่นใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ด้วยการมอบประกันภัยอุบัติเหตุฟรี! ให้กับนักวิ่ง Parkrun ทุกคนที่มาร่วมวิ่งในงาน โดยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 20,000 บาท และความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุสูงสุด 200,000 บาท สะท้อนพันธกิจองค์กรในการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต ควบคู่กับสุขภาพที่ดี พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนมีหลักประกันที่มั่นคงและยั่งยืนในทุกก้าวของชีวิต ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเปลี่ยนทุกก้าววิ่งให้เป็นการส่งต่อการให้ไม่มีสิ้นสุด”
ห้ามพลาด!! ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของก้าววิ่งแห่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เพื่อส่งต่อการให้ ไม่มีสิ้นสุดได้ที่ parkrun.ttbfoundation.org โดยค่าบัตรวิ่งนำมาลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า และเงินบริจาคลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เปิดจำหน่ายบัตรวิ่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2568 และร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 14 ธันวาคม2568