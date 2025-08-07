จุฬาฯ x บุญรอดฯ ปั้น "ผู้นำแห่งอนาคต" เสริมแกร่งคนรุ่นใหม่สู่ตลาดแรงงาน ผ่านการเรียนรู้จากสนามจริง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี นำโดย ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “จุฬาฯ - บุญรอดฯ โครงการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต” ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นำโดย นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนิสิตผ่านประสบการณ์ฝึกงานจริงในองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ พร้อมด้วยคุณบุญเกียรติ เมธีทัศนีย์ Group Director - Corporate Human Resource บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และคุณธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ร่วมในพิธี ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างโลกวิชาการกับโลกธุรกิจ เพื่อสร้าง "ผู้นำรุ่นใหม่" ที่มีทั้งองค์ความรู้ ทักษะการบริหาร และความเข้าใจบริบทของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ด้วยการเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับประสบการณ์การทำงานจริงในองค์กรธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศผ่านการฝึกงาน สหกิจศึกษา และกิจกรรมวิชาการร่วมกับภาคธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มพูนทักษะเชิงบริหาร ฝึกแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์จริง เรียนรู้แนวคิดการบริหารธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ เสริมสร้าง Soft Skills ที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำในอนาคต และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูง
“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคตไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเกิดจากการเรียนรู้ในโลกจริง และการได้ร่วมมือกับองค์กรเอกชนอย่าง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรระดับแนวหน้าของประเทศ และมีธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม จะเป็นการเปิดประตูสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับนิสิตอย่างไม่หยุดนิ่ง
ความร่วมมือในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการจับมือในเชิงวิชาการเท่านั้น แต่คือความร่วมมือเพื่อปั้นผู้นำที่มีทั้งวิสัยทัศน์ คุณธรรม และความกล้าคิด กล้าทำ เพื่อสังคมไทยในอนาคต”
นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “Pain point ของประเทศไทยหรือทุกที่ ก็คือเด็กจบใหม่แล้วไม่มีงานทำ นี่คือสิ่งที่ผมมองว่าเราอยากจะมาร่วมกันแก้ไขปัญหากับทางจุฬาฯ เช่นเดียวกับโครงการร่วมพัฒนาผู้นำแห่งอนาคตในครั้งนี้ ซึ่งการจะเป็นผู้นำได้ก็ต้องลงมือทำ บุญรอดบริวเวอรี่เองมีหลายๆ สิ่งที่ให้ได้เรียนรู้ ศึกษา ทดลอง และลงมือทำ เราเปิดกว้างให้ทุกคนสามารถคิด แสดง และลงมือทำจริงๆ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นี่จะเป็นโอกาสสำคัญที่จุฬาฯ และบุญรอดบริวเวอรี่ จะได้มาเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นอกเหนือไปจากความรู้ในห้องเรียน”
ด้านนายบุญเกียรติ เมธีทัศนีย์ Group Director - Corporate Human Resource บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า “เราตระหนักดีว่าความคิดริเริ่มและพลังแห่งนวัตกรรมคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในโลกยุคใหม่ เราเชื่อมั่นว่านิสิตคือพลังสำคัญที่จะสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ และมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งจะสามารถต่อยอดและจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจุฬาฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง พร้อมทั้งนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาร่วมพัฒนาองค์กรณ์ให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน”
โครงการ “จุฬาฯ - บุญรอดฯ ร่วมพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต” จะเริ่มในภาคการศึกษาหน้า โดยเปิดโอกาสให้นิสิตได้ลงมือทำจริงกับองค์กรธุรกิจชั้นนำ เรียนรู้จากผู้บริหารตัวจริง พร้อมต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน และสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมอย่างยั่งยืน