อินโดรามาฯ มุ่งเดินหน้าเศรษฐกิจหมุนเวียนทุกฐานทั่วโลก รีไซเคิลขวด PET 1.5 แสนล้านขวด ครบแล้ว !!

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยการรีไซเคิลขวด PET ที่ผ่านการใช้แล้วครบ 1.5 แสนล้านขวด นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี 2554 ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นในระยะยาวของบริษัทในการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานด้านการรีไซเคิลทั่วโลก
ปัจจุบันอินโดรามา เวนเจอร์ส มีโรงงานรีไซเคิลมากกว่า 20 แห่งใน 11 ประเทศ ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โรงงานเหล่านี้สามารถรีไซเคิลขวด PET รวมกันได้มากถึง 789 ขวดต่อวินาที1 เพื่อแปรรูปขวด PET ที่ใช้แล้วให้เป็นเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิล (rPET) คุณภาพสูง และวัสดุหมุนเวียนอื่นๆที่สามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง โดยวัสดุเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก นับเป็นการส่งเสริมให้อินโดรามา เวนเจอร์ส และกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน
นับตั้งแต่เริ่มต้นเส้นทางด้านการรีไซเคิลในปี 2554 อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้เร่งขยายผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ สามารถรีไซเคิลขวด PET ครบ 5 หมื่นล้านขวดเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2563 และเพียง 3 ปีครึ่งต่อมาในปี 2566 ตัวเลขดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นเป็น 1 แสนล้านขวด ในปัจจุบัน อินโดรามา เวนเจอร์ส สามารถรีไซเคิลได้ครบ 1.5 แสนล้านขวดเป็นที่เรียบร้อย สะท้อนถึงความต้องการวัสดุรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ควบคู่กับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือกับพันธมิตร และนวัตกรรม เพื่อขยายขีดความสามารถในการรีไซเคิลให้เติบโตในระดับอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
นายยาช โลเฮีย ประธานบริหารด้านปิโตรเคมี และประธานคณะกรรมการด้านการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล กล่าวว่า “การบรรลุเป้าหมายการรีไซเคิลขวด PET ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสำเร็จครั้งสำคัญสำหรับอินโดรามา เวนเจอร์ส เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบที่บุคลากร เป้าหมาย และเทคโนโลยีที่สอดประสานกัน เราขอขอบคุณผู้บริโภค ลูกค้า และพันธมิตรที่ทำให้ความก้าวหน้านี้เกิดขึ้น ความสำเร็จนี้ตอกย้ำถึงคุณค่าของการมองธุรกิจในระยะยาว การลงทุนเชิงกลยุทธ์ และความร่วมมือ ในขณะที่เรามุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน เราภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ทำสำเร็จ และมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไป”
นอกเหนือจากประโยชน์เชิงบวกของการรีไซเคิลและการนำขวด PET กลับมาใช้ใหม่แล้ว ความสำเร็จครั้งนี้ยังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่สามารถวัดผลได้ โดยการรีไซเคิลขวด PET จำนวน 1.5 แสนล้านขวด อินโดรามา เวนเจอร์ส สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ได้ประมาณ 3.8 ล้านตัน และช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่อาจถูกนำไปฝังกลบหรือรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมได้มากถึง 2.8 ล้านตัน