อิมเมจิน ไทยแลนด์ x สสส. ชู “เจ็ดเสมียน” ตำบลสุขภาวะต้นแบบ "ศาลปู่ยอง" พื้นที่ใหม่ปลอดปัจจัยเสี่ยง

อิมเมจิน ไทยแลนด์ มูฟเมนท์ สนับสนุนโดย สสส. ผนึกกำลังผู้นำ-ผู้ก่อการดีตำบลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ เหล้า ยาเสพติด ประกาศพื้นที่สุขภาวะปลอดปัจจัยเสี่ยงแห่งใหม่ในตำบล “ลานสุขภาวะชุมชน ศาลาอเนกประสงค์ SML หรือ ศาลปู่ยอง” เสริมความแข็งแกร่งให้ตำบลเจ็ดเสมียน มุ่งสู่การเป็นตำบลสุขภาวะต้นแบบ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชนอย่างแท้จริง
ดร. อุดม หงส์ชาติกุล ผู้ก่อตั้ง ห้องปฏิบัติการทางสังคม (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตำบลเจ็ดเสมียน เป็น 1 ใน 3 พื้นที่นำร่องที่ Imagine Thailand Movement และ สสส. เห็นว่ามีศักยภาพสูง ซึ่งทางโครงการฯ ได้เข้ามาสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และตั้งใจผลักดันให้เป็นตำบลสุขภาวะต้นแบบ พร้อมกับตำบลคลองพน (จ.กระบี่) และตำบลศาลายา (จ.นครปฐม) ที่ผ่านมา ภายใต้ “โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่ปลอดภัย ปลอดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในชุมชนและสถานประกอบการ ด้วยมาตรการชุมชน มาตรการองค์กร” มีความร่วมมือของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ผู้ก่อการดี ชมรมผู้สูงอายุ อสม. และโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ บุหรี่ สุรา ยาเสพติด ให้เกิดขึ้นในชุมชน
“หัวใจสำคัญของการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะปลอดปัจจัยเสี่ยงที่ยั่งยืน จะต้องเกิดจากความต้องการของคนในชุมชน จุดเด่นและจุดแข็งของตำบลเจ็ดเสมียน คือพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำอย่างเป็นทางการ และผู้นำอย่างไม่เป็นทางการ เช่น เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. วัด โรงพยาบาล โรงเรียน และคณะกรรมการผู้ก่อการดี ที่สามารถทำงานร้อยพลังกับภาคส่วนต่างๆ รวมถึงศิลปิน ปราชญ์ และผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเด็กและเยาวชน ที่เป็นลูกหลานของคนในตำบลอย่างเป็นรูปธรรม”
นายเทวัญ ห่วงตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดี ที่พื้นที่ตำบลเจ็ดเสมียน ได้รับเลือกให้เป็น หนึ่งในพื้นที่ ที่ สสส. และ Imagine Thailand Movement เลือกเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องพื้นที่สุขภาวะ พื้นที่ปลอดภัย และตำบลสุขภาวะ ซึ่งแน่นอน เราจะเป็นตำบลสุขภาวะได้ หัวใจสำคัญก็คือ ทุกคนจะต้องอยากทำให้เกิดขึ้น ร่วมกันลงมือทำ ตลอดจนร่วมกันสร้างข้อตกลง หรือกำหนดมาตรการชุมชน เพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องร่วมกัน ขอขอบคุณ สสส. และ Imagine Thailand Movement ที่เข้ามาจุดประกายและหนุนเสริมให้เกิดพลังผู้ก่อการดีขึ้นในตำบล ทำให้เรื่องที่เราคิดว่าไม่ง่าย เกิดขึ้นได้จริง
สำหรับพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์ SML หรือศาลปู่ยอง ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่สุขภาวะปลอดปัจจัยเสี่ยง พร้อมติดป้ายประกาศชัดเจน ถือเป็นพื้นที่แห่งที่ 3 ของตำบลเจ็ดเสมียน ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 โดยเป็นพื้นที่กลางสำหรับ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของคนในชุมชน ล่าสุดมีการปรับปรุงพื้นที่ใหม่ มีหลังคา ทำให้สามารถรองรับกิจกรรมได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ก่อนหน้านี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โดยการสนับสนุนจากท่านเจ้าอาวาสวัดเจ็ดเสมียน ได้มีการสร้างความร่วมมือกับผู้จัดการตลาด และพ่อค้าแม่ค้าในตลาด เพื่อเปลี่ยน “ตลาดเก่า 119 ปี” ให้เป็น “ตลาดสุขภาวะ” โดยมีการทำข้อตกลงว่า จะไม่มีการขายหรือบริโภคอบายมุขทุกชนิดในตลาด ทำให้ประชาชนสามารถจับจ่ายได้อย่างสบายใจ ไร้ควันบุหรี่ มีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะสำหรับคนที่ยังสูบ เพื่อไม่รบกวนคนที่มาเดินตลาด
นอกจากนี้ ในปี 2566 ด้วยความร่วมมือจาก Imagine Thailand Movement ตำบลเจ็ดเสมียน ยังมีการเปิดพื้นที่ “ลานสุขภาวะริมน้ำ”เป็นพื้นที่สุขภาวะกลางชุมชนสำหรับกิจกรรมออกกำลังกาย สานสัมพันธ์ และการเรียนรู้ อีกทั้ง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนยังได้ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ลงนาม MOU ประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างตำบลสุขภาวะอีกด้วย
วันนี้ หลังจากขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะ ตำบลเจ็ดเสมียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยนายสมิทธิ สุภาพพรชัย กำนันตำบลเจ็ดเสมียน กล่าวว่า เรื่องสุขภาวะเป็นเรื่องของชุมชน เป็นหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยากให้คนในหมู่บ้านมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากอบายมุข และอยากให้รณรงค์การสวมหมวกกันน็อกอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน ขอบคุณ สสส. และ Imagine Thailand Movement ที่นำโครงการดีๆ เข้ามา ซึ่งยืนยันว่า สิ่งที่ริเริ่มขึ้นในวันนี้จะอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน
ด้านชญษร งามรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เจ็ดเสมียน และนายวสุตว์ ป้านทอง ประธาน อสม. ตำบลเจ็ดเสมียน กล่าวเสริมว่า หลังจาก สสส. เข้ามาส่งเสริมสุขภาวะ ทำให้ปัญหาสุขภาพของประชาชน ลดน้อยลง มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ทาง อสม. ยังได้รับการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น นาฏยศิลป์บำบัด ซึ่งผสานวัฒนธรรมกับการออกกำลังกาย และกลายเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เชื่อมโยงคนในชุมชนทุกกลุ่มวัย มาเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนให้ตำบลเจ็ดเสมียนเป็นตำบลสุขภาวะต้นแบบ Imagine Thailand Movement ได้ทำ “การวิจัยชุมชน” โดย อสม. และโรงพยาบาลตำบลเจ็ดเสมียน ร่วมกันเก็บข้อมูลปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ทำให้คนในตำบลกว่า 90% มีความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมกิจกรรมสุขภาวะ เช่น การสืบสานประเพณีต่างๆ เช่น แห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กีฬา ออกกำลังกาย นาฏยศิลป์บำบัด และกิจกรรม “สถานีสุขภาวะ เขียน แขวน สั่นกระดิ่ง” เพื่อให้คนในชุมชนได้สะท้อนความฝันถึงชุมชนที่อยากเห็น ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ล้วนอยากเห็น “ชุมชนอบอุ่น ปลอดภัย และมีสุขภาพดี”
ดร. อุดม ย้ำว่า “สังคมสุขภาวะไม่ใช่เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเป้าหมายร่วมของคนชุมชน และการมีสุขภาวะ ไม่ใช่แค่การสุขภาพกายดี หากแต่รวมถึงสุขภาพด้านจิตใจที่ดี มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนในชุมชนที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน มีกิจกรรมร่วมกันที่ส่งเสิรมให้มีความสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และรู้ว่ากำลังทำสิ่งที่มีความหมายร่วมกัน”
สำหรับชุมชนอื่นๆ ที่ต้องการเรียนรู้จากตำบลเจ็ดเสมียน หรืออยากลุกขึ้นมาจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในพื้นที่ของตนเอง ภายใต้ข้อพิสูจน์ที่หนักแน่นว่า...“ร่วมกัน...เราทำได้” ไม่ใช่แค่คำพูด เพียงแค่เริ่มต้นจากการล้อมวงคุย ตั้งคำถามเชิงบวก 2 คำถาม ท่านต้องการเห็นสังคมไทยเป็นอย่างไร ท่านต้องการเห็นเยาวชนไทยเป็นอย่างไร จากนั้นชวนกันคิดและลงมือทำอะไรบางอย่าง เพื่อทำให้สิ่งที่อยากเห็นเกิดขึ้นจริง และเพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคนในชุมชน ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารการขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะ สังคมสุขภาวะ ได้ที่เพจ Imagine Thailand Movement : https://www.facebook.com/imaginethailandmovement