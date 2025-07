OR มอบน้ำดื่มจิฟฟี่ 100,000 ขวด ช่วยเหลือผู้อพยพในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มอบน้ำดื่มจิฟฟี่ จำนวน 100,000 ขวด ให้แก่ พลโท ศราวุธ จันทร์พุ่ม รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดน ในศูนย์อพยพทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ นอกจากนี้ OR ยังได้สนับสนุน ก๊าซหุงต้ม ปตท. ให้แก่โรงครัวพระราชทานในศูนย์อพยพทั้ง 4 จังหวัดดังกล่าว รวมทั้งจังหวัดสระแก้ว เพื่อประกอบอาหารให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งนี้ OR มุ่งมั่นและพร้อมอยู่เคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และพันธมิตรในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังใจ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน