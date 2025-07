มุ่งรักษ์โลก!! SCG BLC ผลักดัน PROS Concrete ได้รับการรับรอง CFO จาก TGO

บริษัท PROS Concrete เดินหน้าสู่เป้าหมายความยั่งยืน ด้วยการได้รับการรับรอง “Carbon Footprint for Organization (CFO)” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการตรวจวัดและจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกส่วนของธุรกิจ ทั้งสำนักงาน โรงงานผลิต และคลังสินค้าเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้คือความร่วมมือกับทีม “Net Zero Transformation” จาก SCG Building and Living Care Consulting (SCG BLC) นำทีมโดย ดร.ภานุพนธ์ ผาพันธ์ ซึ่งได้ทำงานเคียงข้างทีมงาน PROS Concrete เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานของ TGO จนประสบผลสำเร็จความร่วมมือในครั้งนี้มีการวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างรอบด้าน อาทิ:- การใช้พลังงานและเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต- ปริมาณการใช้วัตถุดิบ เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย หิน และน้ำยาผสมคอนกรีต- การใช้พลังงานในสำนักงานและคลังสินค้า- การจัดการของเสียและการใช้น้ำภายในพื้นที่โรงงาน- การเดินทางของพนักงาน- การประเมินเหล่านี้สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของ PROS Concrete ที่จะทำความเข้าใจและควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกมิติของธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำทำไมการรับรอง CFO จึงสำคัญ ??การรับรอง Carbon Footprint for Organization คือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจ "carbon footprint" ที่แท้จริงขององค์กร ช่วยให้เรารู้ว่าการปล่อยคาร์บอนมาจากส่วนใดของการดำเนินงาน เพื่อสามารถวางแผนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างตรงจุด และยังสะท้อนถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งนี้ SCG Building and Living Care Consulting เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการความการออกแบบอาคารและวิศวกรรมอาคารเพื่อความยั่งยืน ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี และผลงานกว่า 200 โครงการที่ได้รับการรับรอง บริษัทให้บริการด้านการขอรับรองมาตรฐานอาคาร เช่น LEED, EDGE, TREES, Fitwel และ WELL การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานอาคาร ออกแบบอาคารเพื่อความยั่งยืนและสุขภาวะที่ดี รวมถึงที่ปรึกษาด้าน NET ZERO BUILDING และการให้บริการทวนสอบ CFO (validation and verification services) พร้อมสนับสนุนผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการคำปรึกษาเชิงลึก และออกแบบแนวทางเฉพาะที่สามารถขยายผลได้จริง เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนและกลยุทธ์ด้านการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม