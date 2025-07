มธ.ผนึกเอสซีจี ปั้นนักศึกษาพร้อมทำงาน พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมอย่างยั่งยืน

กล่าวว่า ปัจจุบัน โลกยุคใหม่ได้เปลี่ยนผ่านจากระบบการเรียนการสอนแบบเน้นวิชาการเพียงลำพัง ไปสู่การเรียนรู้ที่ผสานทักษะรอบด้าน โดยเฉพาะ Soft Skills และประสบการณ์จริงที่ตลาดแรงงานให้ความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้สู่การเป็นผู้สร้างโอกาสในการฝึกฝนทักษะให้แก่นักศึกษา เพื่อให้พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมั่นใจและมีศักยภาพ หนึ่งในแนวทางสำคัญที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญคือการปรับรูปแบบ “การฝึกงาน” ให้เป็นมากกว่าการสังเกตการณ์หรือปฏิบัติงานพื้นฐาน แต่เป็นการให้โจทย์จริงจากองค์กรภายนอก เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และลงมือแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละองค์กร ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มพูนทักษะและวิธีคิดเชิงระบบแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานเต็มตัว“วันนี้ เราไม่ได้มุ่งแค่ให้ความรู้ในชั้นเรียนเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีศักยภาพในการทำงานจริงเมื่อเรียนจบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเดินหน้าปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนอย่างจริงจัง พร้อมร่วมมือกับภาคเอกชน จัดโครงการ Possibilities Space: Shaping Future Workforce ซึ่งเป็นการฝึกงานในรูปแบบที่ให้นักศึกษาได้ลงสนามจริง ฝึกคิดและแก้ไขโจทย์ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งความรู้และทักษะควบคู่กัน โดยการฝึกงานในรูปแบบนี้อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ในแง่แนวคิด แต่สิ่งที่ธรรมศาสตร์ทำให้แตกต่างคือการสร้างสภาพแวดล้อมให้การเรียนรู้มีความหมาย ให้นักศึกษาได้เจอโจทย์จริงขององค์กรจริง และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ หาคำตอบด้วยตัวเอง ซึ่งเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงานและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน”ด้านกล่าวว่า โครงการ “Possibilities Space: Shaping Future Workforce” ถือเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์ ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากการทำงานร่วมกับภาคเอกชน โดยเฉพาะในประเด็นร่วมสมัยอย่าง Smart Living และ ESG (Environment, Social and Governance) ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Learning by Doing) ตั้งแต่การศึกษาวิจัย พัฒนาแนวคิด ออกแบบต้นแบบ ไปจนถึงการนำเสนอผลงานจริงบนเวที Final Pitching โดยโครงการดังกล่าว เป็นการฝึกงานผ่านการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา มธ.281 และ มธ.282 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567 ซึ่งนักศึกษาได้มีโอกาสร่วมแก้ไขโจทย์ธุรกิจจริงของ SCG เพื่อฝึกคิดและแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ เสมือนเป็นการจำลองสถานการณ์การทำงานในโลกธุรกิจจริง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นรอบด้าน ทั้งด้านการทำงานเป็นทีม การคิดเชิงออกแบบ การสื่อสารเชิงธุรกิจ และการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัด โดยในวัน Final Pitch (Showcase Day) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 68 ที่ผ่านมา นักศึกษาได้นำผลงานการออกแบบนวัตกรรมและแผนธุรกิจมานำเสนอแก่คณาจารย์ธรรมศาสตร์และผู้บริหาร SCG เพื่อชิงรางวัล นอกจากนี้ผลงานที่โดดเด่นมีโอกาสนำไปต่อยอดเป็นโครงการนำร่องจริง อีกทั้งยังได้รับข้อเสนอในการเข้าทำงานกับ SCG โดยตรงในมุมมองของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯกล่าวว่า โครงการนี้ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานจริงร่วมกับคนอื่น โดยภายในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของแต่ละคน เช่น นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาซอฟต์แวร์ รับผิดชอบการออกแบบระบบแอปพลิเคชัน ขณะที่เพื่อนจากสายวิศวกรรมแขนงอื่นร่วมกันพัฒนาแนวคิดระบบปิดวาล์วแก๊สอัตโนมัติ ส่วนเพื่อนจากสาขาสังคมศาสตร์ลงพื้นที่สำรวจปัญหากลุ่มเป้าหมาย และร่วมวางแผนการตลาดเพื่อให้โครงการสามารถต่อยอดได้จริงในอนาคต ด้าน นายธนัช เมล พลสุขเจริญ นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) กล่าวว่า โครงการ Possibilities Space เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ก้าวข้ามขอบเขตของศาสตร์ที่ตนศึกษา ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากเนื้อหาวิชาที่เรียนอยู่ อีกทั้งได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และได้มีโอกาสฝึกคิด วิเคราะห์ และลงมือหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงในสังคมต่อไปในอนาคตสำหรับ Gasshield ระบบปิดวาล์วแก๊สอัตโนมัติ เป็นไอเดียที่ริเริ่มมาจากปัญหาการรั่วไหลของแก๊สหุงต้มที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งนวัตกรรมนี้จะช่วยแก้ไขและป้องกันเหตุอันตรายจากการใช้แก๊สภายในครัวเรือนหรือสถานประกอบการ ซึ่งนอกจากระบบการปิดวาล์วแก๊สอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติแล้ว ยังมีการออกแบบแอปพลิเคชันสำหรับมอนิเตอร์การใช้งานแก๊สที่ผูกกับระบบประกันภัย สามารถเก็บข้อมูลการใช้งานได้อย่างเรียลไทม์ และมีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุขึ้นทั้งนี้ โครงการ Possibilities Space: Shaping Future Workforce นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโมเดลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้และทักษะในการทำงานในโลกธุรกิจจริงอย่างรอบด้าน โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคน ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นคนทำงานคุณภาพที่ติดอาวุธครบเครื่องโดยไม่ลืมที่จะคำนึงถึงสังคม