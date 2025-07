SCG Acoustic Expert จัดสัมมนา "เสียงในอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี" ชูนวัตกรรม-องค์ความรู้ระดับโลก

เมื่อเร็วๆ นี้ SCG Acoustic Expert โดยบริษัท เอสซีจี ลิฟวิง แอนด์ เฮาส์ซิง โซลูชัน จำกัด ได้จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Acoustic Harmony in the Era of Well-being Buildings: Enhancing Life Through Acoustic Design with SCG Innovations” หรือ “สุนทรียภาพทางเสียงในอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี: การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการออกแบบอะคูสติก พร้อมนวัตกรรมจาก SCG” ณ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียว (LEED) ระดับ Silver Certificationภายในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 30 ท่าน ประกอบด้วยผู้พัฒนาโครงการ (Developer) และเจ้าของโครงการอาคารขนาดใหญ่ (Project Owner) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของอาคารยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยงานสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึง “เสียง” ในฐานะองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบอาคารยุค Well-being ที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต ประสบการณ์ผู้ใช้งาน และภาพลักษณ์องค์กรในระยะยาว โดยเฉพาะในยุคที่คุณภาพชีวิตและความยั่งยืนกลายเป็นหัวใจของการพัฒนาโครงการในนามผู้จัดงาน กล่าวว่า “SCG เชื่อว่าการจัดการเสียงที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องของความเงียบ แต่คือการยกระดับประสบการณ์ของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้งานในอาคาร เราเห็นว่านี่คือการลงทุนระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ ประสิทธิภาพการทำงาน หรือภาพลักษณ์ของแบรนด์องค์กร และ SCG พร้อมเป็นพันธมิตรในการออกแบบด้านอะคูสติกที่เหมาะสมในทุกประเภทอาคาร โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ ออกแบบ ติดตั้ง ไปจนถึงการวัดประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามที่ต้องการจริง”ไฮไลต์สำคัญของงาน คือ การบรรยายพิเศษโดยซึ่งได้แบ่งปันแนวคิดเรื่องเสียงในบริบทของอาคาร Well-being และแนวโน้มระดับนานาชาติในการออกแบบ กล่าวว่า “ความเป็นเลิศด้านเสียงไม่ได้หมายถึงแค่ความเงียบเท่านั้น แต่คือการออกแบบพื้นที่ที่ส่งเสริมความสบาย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม การให้ความสำคัญกับอะคูสติกในการออกแบบอาคาร คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนและสังคมสามารถเติบโตได้อย่างแท้จริง”อีกหนึ่งมุมมองจากผู้พัฒนาโครงการชั้นนำได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการพัฒนาโครงการสินธร วิลเลจ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ให้ความสำคัญกับมิติด้านเสียงตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้น โดยกล่าวว่า “เราไม่ได้เริ่มพัฒนาโครงการด้วยการมองกำไรเป็นที่ตั้ง แต่เริ่มจากความเข้าใจว่าการให้มากคือการได้รับมากในระยะยาว การออกแบบที่ดีโดยใส่ใจต่อพฤติกรรมและความสบายของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง คือหัวใจของความยั่งยืน เสียงจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความเงียบ แต่คือการสร้างสมดุลที่เหมาะสมในพื้นที่ใช้งาน ซึ่งบางครั้งห้องที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่ห้องที่เงียบที่สุด แต่เป็นห้องที่มีเสียงพื้นหลังที่พอดี และทำให้ผู้คนรู้สึกอยู่สบายโดยไม่รู้ตัว นั่นคือ ‘Growth & Balance’ ที่เรามองหาเสมอในฐานะ Developer”นอกจากเนื้อหาวิชาการและตัวอย่างกรณีศึกษาแล้ว งานสัมมนายังนำเสนอโซลูชันด้านเสียงโดยผู้เชี่ยวชาญจาก SCG Acoustic Expert ที่พร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบด้านอะคูสติกอย่างมีมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพอาคารให้สอดคล้องกับแนวคิด Green & Well-being Building อย่างแท้จริงการจัดงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SCG ในการผลักดันองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเสียงให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานอาคารในอนาคต พร้อมเดินหน้าเคียงข้างนักพัฒนาโครงการและเจ้าของอาคาร ในการสร้างพื้นที่ที่ดีขึ้นเพื่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม