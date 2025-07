ทรู ชวนเปิดโลกการเรียนรู้ยุคใหม่ “True EdTech for Sustainability” ในงาน GCNT Expo 2025

ทรู คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย จับมือสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand – GCNT) ชวนสัมผัสประสบการณ์โลกการศึกษาแห่งอนาคต ที่บูธ “True EdTech for Sustainability –นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อโลกที่ยั่งยืน” ในงาน GCNT Expo 2025 ภายใต้แนวคิด “Forward SDGs Faster Together รวมพลังเร่งสร้างโลกที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2568 ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ทรู ดิจิทัล พาร์ค (ฝั่ง West) ชูคอนเซ็ปต์เทคคอมปานีไทย ดึงศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร มาร่วมขับเคลื่อนการศึกษาอย่างยั่งยืน



เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงวัย พร้อมสร้างสรรค์ระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Ecosystem) สะท้อน 5 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDGs ได้แก่ ข้อที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย ข้อที่ 4 สร้างหลักประกันการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้อ 9 สนับสนุนอุตสาหกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม ข้อ 10 ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษา และข้อ 17 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคสังคมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน



พบกับนวัตกรรมการเรียนรู้ เตรียมพร้อมเด็กไทยให้ก้าวทันการศึกษายุคดิจิทัล ได้แก่



· สัมผัสกระบวนการเรียนรู้แห่งอนาคต “Child-Centric Learning”



ในวันที่โลกเปลี่ยนเร็ว การเรียนรู้ของเด็กก็ต้องเปลี่ยนตาม...ที่บูธทรู นำเสนอ “Child-Centric Learning” กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่านการจำลองห้องเรียน ภายใน True Learning Center ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ ตั้งคำถาม – ค้นหาคำตอบ – ลงมือทำ – อภิปรายด้วยเหตุผล – ปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อจุดประกายการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยในบูธ ยังได้สนุกกับสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยเชื่อมโยงเข้ากับ World Library แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหาคำตอบในเรื่องที่ตนเองสนใจ อาทิ Cubesat - วิทยาศาสตร์อวกาศ และ Anatomy ฟันมนุษย์ - กายวิภาคศาสตร์ ซึ่งผู้เข้าชมจะได้สัมผัสสื่อมัลติมีเดียรูปแบบใหม่ อาทิ การเรียนรู้ผ่าน แว่น VR (Virtual Reality) อินเทอร์แอ็คทีฟ แบบคมชัด จัดเต็ม 360 องศาที่ช่วยเสริมประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมและน่าจดจำกว่าที่เคย





· มัดรวม ครบทุก Best Practice ทรู สร้างผลลัพธ์ด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม



ด้วยเชื่อมั่นว่า “การศึกษา” คือจุดเริ่มต้นและเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกและประเทศไทย และ “คนคุณภาพ” คือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ทรู จึงนำศักยภาพระบบนิเวศครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทย พร้อมนำทุก Best Practice มาถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง ทั้งทรูปลูกปัญญา คลังความรู้ออนไลน์ที่มีสถิติผู้ใช้งานมากกว่า 32 ล้าน Users โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ภายใต้การดูแลของทรู คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ทรูแล็บ ความร่วมมือระหว่างทรู คอร์ปอเรชั่น และ 9 สถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย ทรู ดิจิทัล อคาเดมี สถาบันสร้างทักษะดิจิทัลชั้นนำ ภายใต้ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ทรูคลิกไลฟ์ หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร และโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปลูกฝังจริยธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ให้เด็กไทยเติบโตมีคุณภาพอย่างยั่งยืน





แล้วพบกันที่บูธทรู “True EdTech for Sustainability” ในงาน GCNT Expo 2025 ระหว่าง 29 – 31 นี้ ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ทรู ดิจิทัล พาร์ค (ฝั่ง West)