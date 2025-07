จากฟ้าสู่มหานคร!! “งานโครงการหลวง 56” ชวนสัมผัส “Farm to City–Farmtime Stories" ที่เซ็นทรัลเวิลด์1-12 ส.ค. 68

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต, บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท ภัณฑ์ดีพลาสติก จำกัด แถลงข่าวการจัดงานภายใต้แนวคิดโดยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง นอกจากนี้ ยังร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2568โดยภายในงานเตรียมพบกับได้แก่ 1)ข้าวโพดข้าวเหนียวสวีทแฟนตาซี, 2) องุ่น 3 สี 3) เห็ดพ็อตโตเบลโล่ 4) กุหลาบพันธุ์รอยัล 7 5) ชุดปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ครบเซ็ตพร้อมปลูก 6) กุหลาบกระถางดอกหอม 7) น้ำแร่ธรรมชาติโครงการหลวง 8) ผลิตภัณฑ์จากกัญชง ผสมฝ้าย/เส้นใยรีไซเคิล 9) กรีกโยเกิร์ตนมแพะ พลาดไม่ได้ เมนูอร่อยจาก Royal Project Kitchen, The Royal Project Ice Cream Parlour & Café ส่งตรงจากยอดดอย 39 แห่ง ใน 7 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมชมภายในงานแถลงข่าว นำโดยพร้อมด้วยและกล่าวว่า “ผมขอขอบคุณสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ร่วมดำเนินงานโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่อง และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนสถานที่จัดงาน รวมถึงหน่วยงานส่วนพระองค์ที่นำผลิตภัณฑ์มาร่วมจำหน่าย งานโครงการหลวง 56 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "น้ำพระราชหฤทัย.. จากฟ้าสู่มหานคร" สะท้อนถึงสายธารแห่งพระเมตตาที่มีต่อราษฎรบนพื้นที่สูงอันห่างไกล สู่ใจกลางเมืองหลวง ด้วยพระราชหฤทัยของล้นเกล้ารัชกาลที่9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มิได้จำกัดเฉพาะพื้นที่ใด แต่แผ่ไพศาลไปทั่วประเทศ และทุกหัวใจของประชาชนชาวไทย ปัจจุบัน มูลนิธิโครงการหลวงยังคงมุ่งมั่นสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน โดยสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวเขา เพื่อส่งต่อผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย คุณภาพดี จากยอดดอยสู่เมืองหลวง ให้ประชาชนได้บริโภค”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง นอกจากนี้ ยังร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2568 อีกทั้ง ยังเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวง ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์ และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงโดยทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “น้ำพระราชหฤทัย จากฟ้าสู่มหานคร” 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 “ธ สืบสานงานพ่อ จากภูผาสู่มหานคร”, ชุดที่ 2 “เอเดลไวส์…ดอกไม้แห่งพระเมตตา นำพาสู่งานวิจัย”, ชุดที่ 3 “ศิลปาชีพพื้นที่สูง สืบสานใต้ร่มพระบารมี”, ชุดที่ 4 “กาแฟของพ่อ จากดอยสู่เมือง”สินค้าเด่นกว่า 22 ชนิดที่ไม่ควรพลาด อาทิ มะเขือเทศเชอร์รี่สีเขียว, ฝรั่งเนื้อแดง, น้ำผึ้งสวนบ๊วย, ชาเขียวป่าดอกเก็กฮวย, กาแฟชุด Royal Coffee The Legend และโลชั่นกันแดดเอเดลไวส์ พร้อมสินค้าแนะนำ 10 รายการ อาทิ องุ่น 3 สี, กุหลาบกระถางดอกหอม, น้ำแร่ธรรมชาติโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากกัญชงผสมฝ้าย/เส้นใยรีไซเคิล ชิมเมนูเครื่องดื่มเย็นสูตรเฉพาะของโครงการฯ พร้อมบูธอาหารจากครัวโครงการหลวง 6 แห่ง ได้แก่ ทุ่งเริง, อินทนนท์, ห้วยลึก, อ่างขาง, ตีนตก และครัวโครงการหลวงกล่าวว่า บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล และ เซ็นทรัลพัฒนา มีความภาคภูมิใจและปลื้มปีติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานโครงการหลวง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 37 โดยปีนี้จัดเต็มพื้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ โดยแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมงานเฉลี่ย 150,000 คน/วัน เป็นงานใหญ่ประจำปีที่ทุกคนรอคอย ปีนี้ เรามุ่งมั่นผลักดันงานโครงการหลวงให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น โดยเล่าเรื่องราวเป็น Storytelling ในคอนเซ็ปต์ที่สื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ไหลริน สู่ประชาชนทั่วประเทศ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและชาวโลก สะท้อนพระราชปณิธานของในหลวง ที่ไม่เพียงพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง แต่ยังยกระดับเศรษฐกิจชุมชน กระจายผ่านเครือข่ายธุรกิจทั่วประเทศ ให้คนไทยได้เข้าถึงผลิตผลคุณภาพดีจากยอดดอยอาทิ สุขภาพและนวัตกรรมอาหาร Innovative Food & Beverage Wellness” เทรนด์ที่กำลังมาแรงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั่วโลก ภายในงานพบกับ “The Legend of Royal Coffee” ตามรอยเรื่องเล่ากาแฟของพ่อ สู่การสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ชิมกาแฟเมนูพิเศษจากแชมป์บาริสต้า, ครั้งแรก เมนู Ready to Cook คิดสูตรโดย Celebrity Chef จัดเป็นเซ็ตพร้อมปรุง 12 เมนูให้ซื้อกลับไปทำที่บ้านได้สะดวกและอร่อยด้าน Sustainability เซ็นทรัลพัฒนา และกลุ่มเซ็นทรัล มีปณิธานอันแน่วแน่ในการสนับสนุนการจัดงาน ร่วมส่งเสริมความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยบนพื้นที่สูงและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องวิสัยทัศน์ “The Place Making for Sustainable Future” โดยให้พื้นที่ศูนย์ฯ เป็นที่ที่จำหน่ายผลิตผลโครงการหลวง จากเกษตรกรบนพื้นที่สูง 39 แห่ง ใน 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา ลำปาง และ ตาก สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวไทยกว่า 12,000 ชีวิตบนพื้นที่สูง ในงานยังใช้ถุง Bio Compostable ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจาก บริษัท ภัณฑ์ดีพลาสติก เป็นปีที่ 2 ย้ำภารกิจสร้าง Sustainable Ecosystem และเดินหน้า NET Zero อย่างเป็นรูปธรรม ของเซ็นทรัลพัฒนาผสานศิลปะ เทคโนโลยี และธรรมชาติ กับงาน Royal Bistro โดยเชฟเตย–สหรัฐ ผู้ชนะการแข่งขันรายการ MasterChef The Professionals Thailand คนแรกของประเทศไทยและเชฟอาร์–ธีรภัทร ผู้ชนะจากการแข่งขัน จาก The Next Iron Chef Season 2 ครั้งแรก Royal Bistro Gala Night กับ Fine Dining เรื่องเล่าจากยอดดอยสู่ปลายช้อน Royal Bistro ปีที่ 3 ที่โซน Urban Balance และRoyal choice menu เมนูพิเศษจากวัตถุดิบโครงการหลวง ที่ร้านดังในศูนย์ฯ อาทิ จินเจอร์ ฟาร์ม คิทเช่น, ฮั่วเซ่งฮง, โซซากุ, บีนส์ คอฟฟี่ โรสเตอร์ และ ฮอกไกโด ราเม็ง ซันโตวกะ เป็นต้นArtistic Collabs กับ ‘จูน–จิรภาส’ ศิลปิน Illustrator ไทยดีไซน์ธีมงานให้มีความร่วมสมัยเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยลายเส้นแบบตะวันตก และนำเอาสินค้าไฮไลต์มาดีไซน์เป็น Decoration พร้อม Art Installation จุด Photo Landmark บริเวณทางเชื่อม อีเดน 1กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นส่วนสำคัญของโครงการหลวงมาตั้งแต่ต้น โดยมีส่วนร่วมในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาและการเกษตรที่สูง ผ่านงานวิจัยและพัฒนาพืชเมืองหนาว รวมถึงปศุสัตว์ที่ "สวนสองแสน" ดอยปุย ซึ่งต่อยอดมาเป็นสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีวิจัยการเกษตรบนที่สูงแห่งแรกของไทย ที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตชาวเขา แต่ยังเป็นศูนย์กลางการวิจัยสำคัญโดยเฉพาะสำหรับนิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบัน รวมถึง มก. ซึ่งมีผลงานวิจัยมากกว่า 100 เรื่อง ตอกย้ำประโยชน์ที่สถานีมอบให้ทั้งแก่ชาวเขาและประชาชนทั่วไป 1) กิจกรรมนิสิต นิสิตช่วยจำหน่ายสินค้า และร่วมจัดแสดง 12 ชุดการแสดง 2) กองคลัง สนับสนุนบุคลากรรับชำระเงินในงาน 3) ยานพาหนะ จัดเตรียมยานพาหนะสำหรับขนส่งและเดินทาง รวมถึงการจัดสถานที่และจัดดอกไม้ 4) กองบริหารยุทธศาสตร์ มก. ประเมินผลการจัดงานเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงในอนาคต 5) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาธิตทำอาหาร 20 เมนูไฮไลต์ เช่น ข้าวดอยโกอินเตอร์ บัวลอยไส้งาหอม, มัฟฟินแบล็คเบอร์รี่, จีบจับใจ 6) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ KU Premium และผลิตภัณฑ์นมของ มก.กล่าวว่า บางจากฯ ร่วมสนับสนุนการจัดงานโครงการหลวงเป็นปีที่ 2 ในฐานะบริษัทพลังงานไทยที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 และขยายสู่ 5 กลุ่มธุรกิจในกว่า 10 ประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารองค์กร ยึดหลักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้และคุณธรรมเป็นฐาน ต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจที่ตอบรับทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจและโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทฯ ได้สานต่อแนวพระราชดำริด้านพลังงานทดแทน พัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพที่ครอบคลุมการเดินทางอย่างยั่งยืน ทั้งทางบก (B100) น้ำ (B24 Marine Biofuels) และอากาศ (SAF) ควบคู่กับการเดินหน้าลดคาร์บอนผ่าน Climate Action ที่เป็นรูปธรรมเพื่อร่วมแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจ้างงาน การสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองในท้องถิ่น เช่น จัดตั้ง “ปั๊มชุมชน” บริหารโดยสหกรณ์การเกษตร ครอบคลุมกว่า 1 ล้านครัวเรือน อีกทั้งยังยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่ปฏิบัติการและทั่วประเทศ ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดตั้งมูลนิธิใบไม้ปันสุขและออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมอาชีพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และมีวัฒนธรรมพนักงานสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเติบโตไปพร้อมสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพร้อมพบโปรโมชั่นพิเศษ Royal choice ซื้อครบ 500 บาท รับฟรี น้ำแร่, ซื้อครบ 1,000 บาท รับฟรี ข้าวเกรียบทอด, ซื้อครบ 1,500 บาท รับฟรี ถั่วอะซูกิ, ซื้อครบ 2,000 บาท รับฟรี กระเป๋าผ้าโครงการหลวง 56 limited Edition สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ใช้คะแนน Smile point แลกรับไอศกรีมกะทิอะโวคาโด (รสดั้งเดิม) มูลค่า 65 บาท จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดโครงการ รับสิทธิ์ผ่านช่องทาง MTL Click Application แสดงรหัสรับสิทธิ์ ณ จุดแลกรับของสมนาคุณโซน Eden ชั้น 2 และโปรโมชั่นวันแม่ 11 - 12 สิงหาคม 2568 ซื้อครบ 800 บาท รับฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์ มูลค่า 99 บาท จำกัดวันละ 100 สิทธิ์ ซื้อครบ 1,500 บาท รับฟรี รอยัลโปรเจค เวจจี้พลัส มูลค่า 189 บาท จำกัดวันละ 200 สิทธิ์ สามารถรวมใบเสร็จได้ 2 ใบ จำกัด 1 ท่าน 1 สิทธิ์