ชูเวที ESG Symposium 2025 !! เอสซีจี หนุนอาเซียนเปลี่ยนผ่านเป็นธรรม-ยั่งยืน

โดยเวทีนี้เป็นพื้นที่สำหรับผู้นำจากหลากหลายภาคส่วนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของอาเซียน มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ร่วมกันระดมสมอง และหาข้อเสนอในการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้ ESG Symposium สะท้อนความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียน โดยเริ่มต้นในปี 2010 ในชื่อ SD Symposium ภายหลังในปี2022 ได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมเรื่องธรรมาภิบาลและความเสมอภาคมากขึ้นสำหรับปีนี้มุ่งเน้นที่ความร่วมมือระดับภูมิภาคผ่านเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงยุทธศาสตร์และการร่วมขับเคลื่อนของผู้นำในระดับโลกและภูมิภาค อาทิ- Regional Director, UN Development Coordination Office (DCO), Asia-Pacificหัวข้อPresident and CEO, Toyota Motor Corporation หัวข้อPrincipal Research Scientist, Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, (EAPS), MIT หัวข้อ– Director of MIT Climate Mission and Director of Urban Risk Lab, MIT หัวข้อGovernor of the Bank of Thailand หัวข้อนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาเชิงลึกระดับประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายที่ชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านใน 2 ด้านสำคัญ ได้แก่มุ่งเน้นการเสริมสร้างแนวทางและกลไกการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำ เช่น ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (TDRI) และนายดนุชา พิชยนันท์ (เลขาธิการ สศช.)เน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถยกระดับศักยภาพการแข่งขันในโลกยุคใหม่ ผ่านการนำ ESG ไปใช้ได้จริง และเข้าถึงกลไกสนับสนุนที่นำไปใช้ได้จริงเอสซีจี เชื่อมั่นว่า ESG จะไม่ใช่แค่เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน แต่เป็นยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ที่ไม่เพียงตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมและสังคม แต่ยังสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก และนำพาอาเซียนสู่อนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนร่วมกัน