EBC Financial Group ส่งมอบความช่วยเหลือมูลนิธิเด็กอ่อนคลองเตย สร้างอนาคตที่ดีขึ้น

ในฐานะส่วนหนึ่งของพันธกิจในการส่งเสริมสังคมที่มีความเมตตาอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นและจัดเลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2568 ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในชุมชนแออัด (บ้านสมวัย) ชุมชนคลองเตยโครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ EBC ที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และเป้าหมายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระยะยาวให้แก่ชีวิตเด็กยากไร้ในกรุงเทพฯ ซึ่งมีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน หรือเกือบ 30% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ที่ยังคงอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด โดยชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นและใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานครโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของ EBC Financial Group ในการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแบ่งปันความสุขและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กทารกอายุ 3 เดือนถึง 5 ปี ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเด็กอ่อนชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนแออัดขนาดใหญ่และมีประชากรหนาแน่นที่สุดของกรุงเทพฯ โดยชุมชนนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวรายได้น้อยที่เผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจ ความไม่มั่นคงทางสังคม และปัญหายาเสพติดทีมงาน EBC ในประเทศไทยได้ร่วมมือกันจัดหาอุปกรณ์จำเป็น เช่น ไข่ ผลไม้ ชุดตรวจ ATK ซอสถั่วเหลือง เครื่องปรุงรส กระดาษทิชชู่ เจลแอลกอฮอล์ และเงินสนับสนุนสำหรับเลี้ยงอาหารเย็นให้เด็กกว่า 55 คน การบริจาคเหล่านี้มีความสำคัญในการดูแลโภชนาการ สุขอนามัย และการพัฒนาเด็กในช่วงวัยแรกเกิดอย่างเหมาะสมอาริสา วงศ์เจริญยง หัวหน้าผู้ดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนของมูลนิธิเด็กอ่อนในชุมชนคลองเตย ได้กล่าวขอบคุณ EBC Financial Group ที่ได้เข้ามามอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารในครั้งนี้ พร้อมกล่าวถึงบทบาทสำคัญของมูลนิธิฯ ที่เพิ่งจะครอบรอบ 44 ปีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมามูลนิธิเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเด็กๆ ที่เกิดและเติบโตในชุมชนคลองเตย โดยให้การดูแลทั้งทางกายและจิตใจในสภาพแวดล้อมที่เด็กๆ อาจเผชิญกับการถูกละเลยและความลำบากต่าง ๆ ดำเนินงานในรูปแบบศูนย์ดูแลเด็กในช่วงกลางวันเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูสำหรับผู้ปกครองที่ประสบปัญหา การบริจาคสิ่งของในครั้งนี้ช่วยเสริมความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่“ในโลกที่ซับซ้อนและท้าทายนี้ มูลนิธิดูแลเด็กในชุมชนแออัดยังคงเป็นบ้านหลังที่สองที่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ ในนามของมูลนิธิ ดิฉันขอขอบคุณ EBC Financial Group อย่างจริงใจที่นำความรักและช่วยแบ่งเบาภาระของเรา การสนับสนุนครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งของเท่านั้น แต่ยังเป็นกำลังใจสำคัญสำหรับเด็ก ๆ และทีมงานทุกคน ขอให้พนักงานทุกคนของ EBC มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆ” อาริสากล่าวในฐานะโบรกเกอร์การเงินระดับโลกที่ให้บริการครบวงจร EBC Financial Group ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายที่ไม่ใช่เพียงผลกำไรทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นสร้างคุณค่าให้กับสังคมตลอดมา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา EBC สนับสนุนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การศึกษาไปจนถึงการช่วยเหลือชุมชน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อเข้าถึงกลุ่มเปราะบางและมอบโอกาสที่มีความหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตโครงการนี้สะท้อนบทบาทของ EBC ในฐานะผู้นำภาคเอกชนที่มุ่งมั่นลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรท้องถิ่น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและทรงพลัง บริษัทเชื่อว่าการตอบแทนสังคมด้วยการกระทำที่มีเป้าหมายและมีคุณค่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างอนาคตที่ดีขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ธุรกิจอื่นๆ ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยไปในทิศทางที่จับต้องได้