ทรูมันนี่ และ เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า จับมือ อัลเตอร์วิม หนุนคนไทยเข้าถึงโซลาร์เซลล์

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่าย ๆ ผ่านบริการวงเงินพร้อมใช้ “เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า” (Pay Next Extra) บนแอปทรูมันนี่ สำหรับการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในครัวเรือน ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ตามนโยบายภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสร้างโอกาสให้คนไทยได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน โดยยังถือเป็นการนำเสนอสินเชื่อรูปแบบดิจิทัลเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ครั้งแรกในไทยผู้อำนวยการฝ่ายความสำเร็จทางธุรกิจของพันธมิตร บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด กล่าวว่า “ทรูมันนี่ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินเพื่อมอบโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน จึงได้ร่วมมือกับ เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า และ อัลเตอร์วิม ในการผสานจุดแข็งของการเป็นผู้ให้บริการ FinTech เพื่อผลักดัน GreenTech และขยายการเข้าถึงโซลูชันพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการร่วมมือนำเสนอบริการวงเงินพร้อมใช้เพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ ที่สามารถสมัครทางออนไลน์ได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านแอปทรูมันนี่ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเราในการนำศักยภาพของการเงินดิจิทัลมาเชื่อมต่อทุกครัวเรือนกับพลังงานสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตในแบบที่เป็นมิตรต่อโลก”แนวโน้มความต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากรายงานของ Verified Market Research ที่ระบุว่าตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยมีมูลค่าประมาณ 3.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 และคาดว่าจะขยายตัวแตะระดับ 9.46 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2032 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ราว 14% ซึ่งสะท้อนถึงความตื่นตัวของผู้บริโภคและภาคธุรกิจในการมองหาทางเลือกด้านพลังงานที่ยั่งยืนและคุ้มค่ากว่าในระยะยาว โดยเฉพาะในช่วงที่ต้นทุนด้านพลังงานมีแนวโน้มผันผวนอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดแนวโน้มการเติบโตของพลังงานทางเลือก ความร่วมมือนี้จึงเปิดโอกาสให้คนไทยที่สนใจพลังงานสะอาดสามารถเข้าถึงระบบโซลาร์เซลล์ได้สะดวกขึ้นผ่านบริการวงเงินพร้อมใช้ เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า (Pay Next Extra) บนแอปทรูมันนี่ ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 84 เดือน โดยไม่ต้องวางเงินดาวน์ พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.6% ต่อเดือน ทั้งยังมาพร้อมบริการครบวงจรจาก อัลเตอร์วิม ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า การออกแบบและติดตั้งระบบ ไปจนถึงบริการหลังการขาย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 2,800 โครงการทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งสามารถช่วยลดค่าไฟได้สูงสุดกว่า 70%ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด กล่าวว่า “อัลเตอร์วิม ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดให้เป็นทางเลือกที่เข้าถึงได้จริงสำหรับทุกคน การร่วมมือกับ ทรูมันนี่ และ แอสเซนด์ นาโน ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดอุปสรรคเรื่องต้นทุนและขั้นตอนที่ซับซ้อน ผ่านโซลูชันทางการเงินที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ช่วยให้ลูกค้าทั่วไป ตลอดจนกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ตัดสินใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น อัลเตอร์วิมยังมีความเชื่อมั่นว่า เมื่อการเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ย่อมมีส่วนสำคัญในการจุดประกายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในระดับประเทศ”ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.truemoney.com/a/it-paynext-extra-promotion-56 และ https://www.altervim.com/th_TH/our-business/life-solution/living-solution