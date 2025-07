SCG ปลื้ม RASA TWO คว้ามาตรฐาน LEED ระดับ Platinum

ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบป้ายมาตรฐานอาคารเขียว “LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)” ให้แก่นำโดยและหลังประสบความสำเร็จ ได้รับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED เวอร์ชันล่าสุด 4.1 ประเภท O+M ในระดับ Platinum มุ่งเน้นการจัดการ ดูแล และปรับปรุงประสิทธิภาพของอาคาร โดยทาง SCG Building and Living Care Consulting เป็นบริษัทที่ปรึกษาการขอรับรองมาตรฐานในครั้งนี้RASA TWO (รสา ทู) เป็นอาคารสำนักงานให้เช่า เกรดเอ ในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจอโศก - เพชรบุรี เป็นอาคารมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 45,000 ตารางเมตร และมีบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นผู้เช่าในอาคาร ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือ และความนิยมของอาคาร โดยในการขอรับรอง LEED ในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายของอาคารที่จะต้องการมุ่งเน้นประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในอาคาร รวมไปถึงการใช้ชีวิตของผู้ใช้อาคาร ตามแนวคิด “A New Horizon for Future Workspace”โดย บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์ คอนซัลติ้ง จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อความยั่งยืนและเพื่อสุขภาวะที่ดี ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและช่วยในการจัดทำมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสมกับโครงการอย่างสูงสุด ซึ่ง RASA TWO มีจุดโดดเด่นจากการดำเนินการตามมาตรฐาน LEED ดังต่อไปนี้RASA TWO ลดการใช้พลังงานได้ถึง 50% เมื่อเทียบกับอาคารสำนักงานทั่วไป หรือประมาณ 6,500 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MTCO2-e) ได้ถึง 2,650 ตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 120,000 ต้นโครงการให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยใช้ระบบกรองอากาศจากภายนอกเพื่อลดมลพิษ และลดความเข้มข้นของก๊าซ CO2 ภายในอาคาร เพื่อคุณอากาศที่ดี ส่งเสริมสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้อาคารทุกคนมุ่งเน้นการจัดการวัสดุเหลือใช้อย่างมีระบบ มีมาตรการในการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และ รีไซเคิล (Recycle) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยสามารถลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นได้ถึง 1,400 ตันต่อปีโครงการตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพ ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน เรือโดยสาร และรถโดยสารประจำทาง ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งได้ถึง 360 ตันต่อปีโครงการประหยัดน้ำโดยใช้อุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยสามารถลดการใช้น้ำได้สูงสุดถึง 15% ต่อปี“ความสำเร็จของอาคาร RASA TWO ในการคว้ามาตรฐาน LEED ระดับ Platinum ไม่เพียงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ RASA Group ในการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำถึงเป้าหมายหลักขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้อาคารและนักลงทุนยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับทั้งคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบต่อสังคม และประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร”กล่าว