'ซีเค พาวเวอร์' ติดทำเนียบหุ้น ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า CKPower วางแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดรับต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ตามบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการผ่านกลุยทธ์ "C-K-P" ซึ่งประกอบไปด้วย C – ไฟฟ้าสะอาด (Clean Electricity) มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดภายในปี 2586 และเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มากกว่า 95% ภายในปีเดียวกัน รวมถึงเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 , K – เพื่อนบ้านที่ดี (Kind Neighbor) สนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมด้วยพลังงานสะอาด และโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชน และ P – พันธมิตรที่ยั่งยืน (Partnership for Life) ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่าน การขยายฐานลูกค้ารายใหม่และมุ่งสร้างการขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องในภูมิภาคเอเชีย ควบคู่กับ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน"การได้รับคัดเลือกจากการประเมินของสถาบันไทยพัฒน์ให้ CKPower เป็นหนึ่งในหุ้น ESG100 ประจำปี 2568 แสดงถึงความมั่นคงของพื้นฐานธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ไม่วาจะเป็นผลประกอบการที่มีกำไรต่อเนื่องสองปีล่าสุด ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและมีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงพลังจาก DNA ความยั่งยืนของบุคลากรทุกคนผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเกิดขึ้นในทุกกระบวนการขององค์กร ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ ขยายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายในการสร้างผลกระทบเชิงบวกในทุกมิติCKPower พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยในปี 2567 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในเครือของกลุ่มบริษัท สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนส่งให้ประเทศไทยได้กว่า 8.8 ล้านเมกะวัตต์ชั่วโมง (MWh) หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ในประเทศ และในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4.4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ทั้งนี้ CKPower มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593" นายธนวัฒน์ กล่าวเสริมดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า การที่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2568 และเป็น 1 ใน 8 บริษัทจากกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งคัดเลือกจากกลุ่มทรัพยากรทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 72 หลักทรัพย์ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานด้าน ESG ที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องของบริษัท ผ่านผลลัพธ์เชิงประจักษ์จากกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมทั้งนี้ รายชื่อ ESG100 ถือเป็นชุดข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุนในการศึกษาก่อนการลงทุนกับบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยกระบวนการประเมินจะพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่ส่งผลต่อศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรม รวมถึงแนวทางที่บริษัทบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยงจากประเด็นด้าน ESG ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อผลประกอบการขององค์กร เพื่อสะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาวสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สิบเอ็ดในปีนี้ในการจัดระดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการประเมินอย่างเป็นอิสระในฐานะหน่วยงานภายนอก โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ เทียบกับชุดตัวชี้วัดด้าน ESG ตามเกณฑ์และหลักการภายใต้แนวทางการประเมินและมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ WFE, GRI, IFRS, UN PRI