เอสซีจี โชว์นวัตกรรมฟื้นฟูหลังแผ่นดินไหว เสริมแกร่งรับมือภัยพิบัติ ในงาน MIT Disaster Management Conference

เอสซีจี นำโดยเข้าร่วมเสวนาในงานณ วันแบงค็อก ฟอรัม โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในช่วง Industry Discussion หัวข้อ Building for a More Resilient Future ซึ่งนำเสนอการทำงานร่วมกันระหว่าง One Bangkok และเอสซีจี ที่ร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจที่พร้อมเตรียมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการลดคาร์บอนจากการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นการยกระดับมาตรฐานงานวิศกรรมโครงสร้างของประเทศด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างต่างๆ และเป็นต้นแบบของการพัฒนาโครงการในประเทศไทยที่ต้องคำนึกถึงมาตรฐานความปลอดภัยและความยั่งยืนระยะยาว นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรพร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดเวลา และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องสำหรับภายในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการร่วมนำเสนอนวัตกรรมคอนกรีตกำลังอัดสูง ซีแพค และเทคโนโลยี สำหรับงานซ่อม เสริมกำลัง จาก CPAC SB&M Lifetime Solution ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรญี่ปุ่น Shobond & Mitsui Infrastructure Maintenance Corporation หรือ SB&M ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมเชิงลึกที่มีประสบการณ์กว่า 60 ปี ทั้งด้านเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ และการพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมโดยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนแสดงถึงศักยภาพผู้นำด้านเทคโนโลยีคอนกรีตและความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้างแบบครบวงจรที่รองรับปัญหาด้านภัยพิบัติ