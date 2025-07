เจาะแผน “รัฐสภาสีเขียว” ชูเป้า Net Zero ในปี 2032

• เริ่มติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคารัฐสภา





• ความเข้าใจ ความร่วมมือ

ที่ปรึกษาและอนุกรรมการในการขับเคลื่อนแผนแม่บทรัฐสภาสีเขียว (Net Zero Parliament) และประธานกรรมการ บริษัท จีอาร์ดี จำกัด กล่าวว่า การผลักดันให้รัฐสภาไทยเป็นรัฐสภาแห่งแรกที่มุ่งสู่การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยมีภารกิจในการนำแผนแม่บทรัฐสภาสีเขียว 11 ข้อไปสู่การปฏิบัติจริง รวมถึงให้รัฐสภาเป็นต้นแบบในการลดการปล่อยคาร์บอนเขาบอกว่าวางขั้นตอนปฏิบัติการไว้ 5 ขั้นตอนซึ่งเปรียบได้กับการรักษาคน ได้แก่จากที่ตั้งเป้าหมายรักษาให้หายขาด (Net Zero ในปี 2032) คาดว่าใช้เวลา 8 ปี หรือรัฐบาลครบวาระ 4 ปี สองครั้ง ซึ่งจะต้องลดเฉลี่ยปีละ 14 % ยกตัวอย่างเช่น ถ้าทำได้เพียง 4% ยังเหลืออีก 10% เราก็ต้องไปซื้อคาร์บอนเครดิต เพื่อให้รักษาคำมั่นสัญญาไว้ โดยการซื้อเฉพาะปีนั้น ซึ่งแตกต่างจากเป้าหมายที่จะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ที่ทำได้ง่ายกว่าเพราะสามารถไปซื้อคาร์บอนเครดิตมาอุดเป้าได้ปัจจุบันกำลังตรวจวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างละเอียด โดยองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) คาดภายในเดือนนี้ตรวจแล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะสูงกว่าเดิมสองเท่า เนื่องจากในการวัดเบื้องต้น ไม่ได้บวกการเดินทางของสมาชิกรัฐสภา (สส.สว.ข้าราชการในสภา) เช่น การเดินทางไปทำงาน การเดินทางและเข้าพักตอนไปประชุม ทุกคนจำเป็นต้องโชว์ และต้องรู้ว่าบ้านพักพวกเขาอยู่ที่ไหน เดินทางมาอย่างไร ทั้งหมดล้วนเป็นกิจการสภาที่ต้องนำมาตรวจวัดด้วย รวมถึงผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมรัฐสภาทั้งนี้สาขาพลังงานและไฟฟ้า ก่อก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 92% (ราว 20,806 tCO2e) ตามแผนแม่บทในข้อ 3 การประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เราจึงเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรรัฐสภาให้เรียนรู้เรื่อง AI และการตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานนอกจากนี้ สิ่งที่เริ่มต้นแล้ว ได้แก่ ตามแผนข้อ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรและขยะเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก โดยร่วมกับโครงการ SOS (Scholars of Sustenance) ลดขยะอาหาร ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิ SOS ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาอาหารส่วนเกินและภาวะขาดแคลนอาหาร ข้อ 6 การจัดประชุม กิจกรรมของรัฐสภา เช่น เปลี่ยนการดื่มน้ำจากแก้วแทนขวดพลาสติกเพื่อลดขยะซึ่งค่อยๆ เริ่มเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียว รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ข้อ 8 การพัฒนาระบบ e-Office เพื่อลดใช้กระดาษ โดยใช้ AI เข้ามาดูแล ตรงนี้สำนักหอสมุดดำเนินการอยู่แล้วส่วนในข้อ 9การดูดซับและเก็บกักก๊าซเรือนกระจก โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เรามีพื้นที่สีเขียว 1 แสนตารางเมตร ซึ่งถ้าไม่พอเรามีแผนไปปลูกป่าภายนอก เพื่อให้ได้คาร์บอนเครดิตนำมาหักล้าง ทั้งภายในและภายนอก และนำเทคโนโลยีเข้ามาดักจับ ตั้งเป้าลด 20-30% ข้อ10 การใช้พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และบริหารจัดการระบบขนส่ง ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังใช้รถน้ำมัน แต่ก็เริ่มเปลี่ยนผ่านไปใช้รถอีวีมากขึ้น ข้อนี้ไม่น่าห่วง และ ข้อ 11การจัดทำฐานข้อมูลผู้จำหน่ายคาร์บอนเครดิตชดเชยของรัฐสภา ปัจจุบันเปิดรับให้เข้ามาชดเชยดร. ก้องเกียรติ ย้ำว่า