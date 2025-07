ติวเข้ม!! แบงค์กรุงเทพ รับสมัคร “The Big Blue Ocean” รุ่นที่ 4 ธุรกิจปลดล็อกศักยภาพด้วย AI

ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัคร “The Big Blue Ocean” รุ่นที่ 4 หนุนเจ้าของธุรกิจ-ทายาท ปลดล็อกศักยภาพธุรกิจด้วย AI ติวเข้มตลอดหลักสูตร 11 สัปดาห์ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Digital Transformation และผู้บริหารองค์กรชั้นนำของไทยที่จะมาแชร์ประสบการณ์สุด Exclusive ถอดแนวคิดสร้างแรงบันดาลใจสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ก้าวทันเทรนด์โลก หนุนองค์กรเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนกล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพ เตรียมเปิดรับสมัคร “The Big Blue Ocean” รุ่นที่ 4 เพื่อช่วยเจ้าของ-ทายาท ให้ปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล ที่สามารถเปลี่ยนเกมธุรกิจและพลิกโฉมองค์กร ภายใต้ความท้าทายทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกติกาการค้าโลกที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรปีนี้จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากความสามารถของเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ที่พัฒนาก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็วโดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation และผู้บริหารองค์กรชั้นนำของไทยที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนองค์กร รวมกว่า 20 ท่าน มาร่วมบรรยายและแชร์ประสบการณ์สุด Exclusive ผ่านหัวข้อที่น่าสนใจ ตลอด 11 สัปดาห์ อาทิ คุณดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ Leadership in the Digital Era, คุณเอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล และ(รักษาการ)หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ Reimagine Digital Transformation: Building AI-First Organization, Mr. Axel Winter, CEO at Xponential Co., Ltd. บรรยายในหัวข้อ Agile and Team Capability Development, คุณพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ Change Management and Organization Alignment in the Age of AI รวมทั้งกิจกรรม Workshop ที่ผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือวางแผนการนำ AI มาใช้ประโยชน์เสริมศักยภาพขององค์กรอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้และอัปเดตเทคโนโลยี ได้แก่บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด ติดตามเทรนด์ และโอกาสในตลาด E-commerce ที่ บริษัท Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการ Shopee รวมทั้งการศึกษาดูงานในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำและล้ำสมัยทั้งด้าน AI, Robotics และ E-commerce ณ ประเทศจีน“เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเร็วมาก สิ่งที่เคยใช้ได้ผลในอดีต อาจไม่สามารถใช้รับมือกับความท้าทายของวันนี้ได้อีกต่อไป การแข่งขันไม่ได้เกิดขึ้นในตลาดเดียวหรือกับคู่แข่งกลุ่มเดิม แต่กำลังขยายตัวในรูปแบบใหม่ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและนวัตกรรม วันนี้ “การปรับตัว” จึงไม่ใช่ทางเลือก แต่กลายเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะการทำ Digital Transformation หลักสูตร “The Big Blue Ocean” จึงไม่ใช่แค่เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ แต่จะเป็นเวทีที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและลูกค้าของธนาคารสามารถปรับตัวและใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองได้จริง รวมทั้งเพิ่มโอกาสต่อยอด หรือเกิดธุรกิจใหม่ๆ จากเครือข่ายความร่วมมือของผู้เข้าอบรมกันเองอีกด้วย” ดร.กอบศักดิ์ กล่าวกล่าวว่า หลังจากได้เข้าอบรมหลักสูตร “The Big Blue Ocean” ได้รับฟังมุมมอง ประสบการณ์ องค์ความรู้จากวิทยากรและผู้บริหารธุรกิจบริษัทขนาดใหญ่ ได้ศึกษาดูงานเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำโดยเฉพาะที่ประเทศจีน ทำให้ตระหนักว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากไม่ใช่แค่ในธุรกิจแต่ยังรวมถึงกิจกรรมในชีวิตประจำวันของทุกคน จึงเริ่มปรับเปลี่ยนธุรกิจตนเองด้วยการลงทุนเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยี AI ที่สามารถช่วยคัดแยก เมล็ดข้าว ดูค่าความชื้น ควบคุมอุณภูมิเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และตรวจสอบคุณภาพของข้าว นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จาก Chat GPT ในการวิเคราะห์ตลาด คิดคอนเทนต์โปรโมทสินค้า คำนวณต้นทุน และวางแผนการตลาด และยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้เข้าอบรมในรุ่น ที่ทำธุรกิจต่างๆ นำมาปรับใช้และต่อยอดในธุรกิจอีกด้วย“หลักสูตร ‘The Big Blue Ocean’ มีเนื้อหาที่เข้มข้นมาก และยังได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาดูงานในบริษัท ชั้นนำขนาดใหญ่ ทำให้ได้เห็นเทรนด์ใหม่ๆ ที่กำลังจะมา และเห็นถึงจุดที่สามารถนำมาปรับเปลี่ยนใช้ในธุรกิจของตัวเอง แม้เป็นธุรกิจโรงสีแบบดั้งเดิมในยุค 1.0 แต่ก็สามารถนำเทคโนโลยี เช่น AI และ ChatGPT มาเสริมศักยภาพธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดที่กว้างขึ้น และยังทำให้เข้าใจว่าโลกธุรกิจในวันนี้ ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่คือปลาเร็วกินปลาช้าไปแล้ว ใครที่ปรับเปลี่ยนได้ก่อนก็ย่อมได้โอกาสมากกว่า หลักสูตรนี้จึงเป็นเหมือนสนามทดลองที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถปรับตัวและแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน” นางสาวนิชนันท์ กล่าวลูกค้าและผู้สนใจสมัครอบรมในหลักสูตร “The Big Blue Ocean” รุ่นที่ 4 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 สิงหาคม 2568 ที่ https://bigblueocean.co/course/digital-transformation/bbo4/register หรือศึกษารายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bigblueocean.co หรือ โทร. 02-230-2376 (คุณเพ็ญพิสุทธิ์) หรือ 02-230-2353 (คุณนัจนันท์)