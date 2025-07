ททท. X ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดมิติใหม่ชุมชนท่องเที่ยวไทย ผ่านโครงการ Village to the World #SustainableAgenda

ร่วมกับพันธมิตร เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีความร่วมมือจากพันธมิตรหลากหลายภาคส่วน สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่หลอมรวม ตลาดทุน – ชุมชน – บริษัทจดทะเบียน เข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับชุมชนท่องเที่ยวของไทยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการตอบโจทย์กลยุทธ์ ESG (Environmental, Social, and Governance) ของภาคธุรกิจไทยที่วัดผลได้จริง“ททท. ตั้งใจผลักดันโครงการ Village to the World เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ตามแนวคิด “ESG Partnership for Impact” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ภาคการท่องเที่ยวและภาคตลาดทุนมาร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างอย่างจริงจัง โดยการสร้างกลไกการลงทุนที่มีผลตอบแทนทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงสังคม โดยเชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวชุมชนที่สร้างความหมายผ่านการพักผ่อนและทำกิจกรรมอันทรงคุณค่าร่วมกัน จะยกระดับจากกิจกรรม CSR กลายเป็นพลังขับเคลื่อนความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ช่วยกระจายรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเชื่อมโยงภาคธุรกิจกับสังคมไทยอย่างมีคุณภาพ"เรากำลังยกระดับ ‘ชุมชน’ จากปลายทางของนักท่องเที่ยว สู่ ‘เวทีของ ESG ที่มีชีวิต’ พื้นที่จริงที่ภาคธุรกิจสามารถลงมือทำ สร้างผลลัพธ์ และเติบโตไปพร้อมกับคนในพื้นที่ สำหรับ ททท. ชุมชนไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยว แต่คือจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ ที่ธุรกิจ วัฒนธรรม และความยั่งยืนเดินไปด้วยกันได้จริง”กล่าวด้านกล่าวเสริมว่า “โครงการนี้ถือเป็น ‘ก้าวแรก’ ของการเชื่อมโยงภาคตลาดทุนเข้ากับการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง และนี่คือความร่วมมือรูปธรรม ระหว่างภาคท่องเที่ยว ตลาดทุน และชุมชน ภายใต้เป้าหมายสำคัญในการเปลี่ยนบทบาทของชุมชนจาก ‘ผู้ให้บริการ’ สู่ ‘พาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์’ ของภาคธุรกิจ โดยนำกรอบ ESG มาใช้พัฒนาโมเดลความร่วมมือแบบ Win–Win ที่สร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง”โดยโครงการฯ ได้เป็นศูนย์กลางในประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น โดยมีการจับคู่ “บริษัทจดทะเบียน – ชุมชน” อย่างมีเป้าหมายภายใต้กรอบ ESG เพื่อร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนพื้นที่นำร่องใน 5 จังหวัด ดังนี้• กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ร่วมพัฒนาชุมชน ท่ามะโอ และ ปงสนุก จ.ลำปาง เพื่อออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลวัฒนธรรมตามแนวทาง UNESCO Culture | 2030 Indicators• บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และ โรงแรม MELIÁ Hotels & Resorts Pattayaร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ รักษ์ทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอ จ.ชลบุรี โดยเน้นการพัฒนาการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน• บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมพัฒนาชุมชน แม่สูนน้อย และ ดอยเวียง จ.เชียงใหม่ เสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และความปลอดภัยบนโลกออนไลน์• บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) โดย Yournique พัฒนาชุมชนป่าแลวหลวง จ.น่าน ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ำ• บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) จับมือกับชุมชนท่องเที่ยว บ้านมุงเหนือ จ.พิษณุโลก มุ่งพัฒนาแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตร บริการท่องเที่ยว และมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้แก่ภาคเอกชน โดยชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านตลาดการท่องเที่ยวยั่งยืนโดยชุมชนที่รอการลงทุนทางสังคมจากบริษัทต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกันตลอดห่วงโซ่คุณค่า และตอบสนองความต้องการของนักลงทุนระดับสากลที่มุ่งเน้นการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกับชุมชนสามารถนำผลการดำเนินงานที่วัดผลได้จริงจากการสร้างผลกระทบทางบวกไปเปิดเผยเป็นผลการดำเนินการของการขับเคลื่อนความยั่งยืนที่สอดคล้องกับประเด็นสาระสำคัญของแต่ละบริษัทฯนอกจากการจับมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่แล้ว โครงการฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรด้านการตลาดและแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชั้นนำ ที่พร้อมร่วมกันผลักดันให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนและเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2568 นี้ ได้แก่• Eventpass จัดอินฟลูเอนเซอร์ลงพื้นที่ทั้ง 7 ชุมชนกว่า 10 ราย และเตรียมกิจกรรมพร้อมของรางวัลมามายให้ร่วมสนุกผ่าน Facebook Fanpage• แพลตฟอร์ม Gother ร่วมจัดโปรโมชั่นพิเศษ “เที่ยวสนุก ลดจริง” สำหรับทุกการเดินทางใน 5 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง, พิษณุโลก, น่าน, เชียงใหม่ และชลบุรีo รับส่วนลดเที่ยวบินและรถเช่า สูงสุด 10%o รับส่วนลดโรงแรม ที่พัก และกิจกรรมท่องเที่ยว สูงสุด 15%• AirAsia เตรียมออกตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับเส้นทางไปยัง พิษณุโลก, น่าน, เชียงใหม่ และลำปาง เพื่อชวนทุกคนบินลัดฟ้าไปสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนได้อย่าง “สบายใจ ราคาจับต้องได้”• ช่องทางการจองแพ็กเกจท่องเที่ยวชุมชน ไม่ว่าจะเป็น Local Alike, Yournique, SiamRise, Friday Trip และ Guide Guru ทุกการจองผ่านแพลตฟอร์ม/ช่องทางเหล่านี้ รับส่วนลดทันที สูงสุด 20%