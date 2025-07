ยกระดับขนส่งไทย!! ฮีโน่ X กรมการขนส่งทางบก ขับเคลื่อน “โครงการสร้างนักขับมืออาชีพ ปี 3”

สานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพแรงงานไทย จัดพิธีเปิดณ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักขับรถบรรทุกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดย ยูมิโกะ คาวามุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, ชีพ น้อมเศียร รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมการขนส่งทางบก, ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนนายกสมาคมขนส่งจากทั่วประเทศ ร่วมแสดงพลังสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านการขนส่งของไทยอย่างเต็มที่สำหรับในครั้งนี้ จากประสบการณ์และความสำเร็จของการจัดโครงการตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งผู้เข้าอบรม และผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศ ทำให้ในปีนี้ ฮีโน่จึงพัฒนาไปอีกขั้นด้วยการเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย และรองรับแรงงานฝีมือในภาคขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นโดยหลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 3 โดยมีการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2568 รวมระยะเวลา 5 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแรงงานที่ต้องการพัฒนาตนเองเข้าสู่สายอาชีพขับรถบรรทุกอย่างมืออาชีพ โครงการนี้ไม่เพียงมอบความรู้ด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นเท่านั้น แต่ยังเน้นเป้าหมายที่ชัดเจนคือซึ่งถือเป็น รายแรกในกลุ่มผู้ผลิตรถบรรทุกที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของฮีโน่นอกจากนี้ ฮีโน่ยังตอกย้ำถึงซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่มุ่งยกระดับคุณภาพในทุกมิติ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่องตามสโลแกนใหม่โดยสิ่งที่เรียกว่า Overall Quality จะเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาและดูแลทั้งสองด้าน ได้แก่ Product Quality: มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เช่น “Hino 500 Victor EURO 5” ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูง และTotal Support Quality: มอบบริการหลังการขายแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นระบบ HINO-CONNECT ที่ช่วยบริหารจัดการรถอย่างมีประสิทธิภาพ, การอบรม Hino Smart Driver เพื่อยกระดับทักษะผู้ขับขี่ รวมถึงโครงการ TSM (Total Support Management) ที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ พร้อมจัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีฮีโน่ยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพแรงงานไทยให้พร้อมรับการเติบโตของอุตสาหกรรมขนส่ง ด้วยความเชื่อว่า “คุณภาพ” คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำบทบาทในฐานะพันธมิตรที่ภาคธุรกิจโลจิสติกส์ไว้วางใจ พร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกระยะการใช้งาน และร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของภาคขนส่งไทยอย่างมั่นคงเราขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างนักขับมืออาชีพ จนสามารถต่อยอดสู่ปีที่ 3 ได้อย่างสำเร็จลุล่วง ภายใต้สโลแกน “Hino, Always Your Professionals” ที่พร้อมส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับ ลูกค้าและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง