เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2568 เปลี่ยน ‘ความพราว’ ให้เป็น ‘พลังเศรษฐกิจ’

จัดโดยซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 5 จึงเปรียบเสมือนประตูที่เปิดกว้างให้ผู้ที่อยากกลับมาสร้างสิ่งใหม่ในอีสาน ได้มาแลกเปลี่ยนไอเดีย ตั้งคำถาม และผลักดันโปรเจกต์ที่ใฝ่ฝันให้เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร์ งานดีไซน์ เทคโนโลยี งานคราฟต์ อาหาร งานชุมชน หรือเวทีเชื่อมโยงธุรกิจ เมื่อคนอีสานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างมหาศาล และส่งผลให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ ISANCF2025 มาในธีมสุดภาคภูมิใจตลอด 9 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2568ISANCF 2025 ไม่ได้เป็นเพียงเวทีโชว์ผลงานสร้างสรรค์ แต่คือและ ‘ระบบนิเวศแห่งโอกาส’ ที่จะช่วยผลักดันให้คนอีสานหรือคนทั่วไปกลับมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ บนถิ่นฐานบ้านเกิด พร้อมร่วมกันเปิดมุมมอง ยกระดับและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานสู่สายตาทั่วประเทศและนานาชาติ ให้เห็นว่าอีสานไม่ใช่พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่คือเวทีสร้างสรรค์แห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคให้กลายเป็นแหล่งรวมโอกาสทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และอนาคตการกลับมาของเทศกาลในปีนี้ จึงเป็นการอย่างแท้จริง ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต อาหาร และวัฒนธรรมประเพณี อันเป็นไลฟ์สไตล์โดดเด่นของชาวอีสาน ที่ไม่ว่าจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ใดก็ไม่เคยเลือนหายไปจากรากเหง้าของตัวเอง อัตลักษณ์เหล่านี้ถูกหยิบยกมาสื่อสารในรูปแบบใหม่ จนเกิดเป็น ‘ธุรกิจสร้างสรรค์’ ที่สร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น และสร้างแรงจูงใจดึงคนรุ่นใหม่กลับบ้านมาเปลี่ยนภาพลักษณ์อีสานใหม่ISANCF2025 ในปีนี้ เป็นความตั้งใจที่จะปลุกศักยภาพที่มีอยู่จริงในท้องถิ่น ให้เกิดพื้นที่ที่เปลี่ยนวัฒนธรรมให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจ ผ่านการออกแบบกิจกรรมหลักใน 3 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมบันเทิงและคอนเทนต์, และอุตสาหกรรมหัตถกรรม ศิลปะและการออกแบบ1) อุตสาหกรรมอาหาร: จาก ‘ลาบ ก้อย ปลาร้า’ สู่โมเดลเศรษฐกิจรสจัดจ้าน เพราะอาหารอีสานไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติ แต่คือเรื่องราวและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เทศกาลปีนี้ จึงขอเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสจักรวาลลาบก้อย นิทรรศการที่นำเสนอสองเมนูไอคอนนิคของอีสาน ‘ลาบและก้อย’ ในฐานะรหัสวัฒนธรรม (Cultural DNA) ที่สะท้อนตัวตนคนอีสาน พร้อมชวนคิดต่อถึงโอกาสในสายอาหารฟิวชัน การสร้างแบรนด์ท้องถิ่น และ Food Culture ใหม่ ๆ จัดแสดงที่ TCDC ขอนแก่นNEXT STATION “ปลาร้า” วงเสวนาเชิงปฏิบัติการ ที่ไม่ได้แค่พูดถึง ‘ปลาร้า’ ในฐานะของกิน แต่ในฐานะวัตถุดิบแห่งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ นำไปสู่การจัดตั้ง ‘สถาบันปลาร้า’ และโชว์เคสอาหารหมักดองที่สะท้อนความลึกของซอฟต์พาวเวอร์อีสาน จัดแสดงที่ TCDC ขอนแก่นในงานเสวนาติดอาวุธทางความคิดให้ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ทุกรูปแบบ พร้อมแชร์เทคนิคการปั้นธุรกิจให้ปังในหัวข้อ “Michelin-starred Business for Isan Cuisine : เสิร์ฟครัวอีสานสู่จานติดดาวมิชลิน” โดย คุณเนย์ วิชชุพล เจริญทรัพย์ ร้าน NAWA มิชลิน 1 ดาว และ “Customer-Centric Mindset : Hack เคล็ดลับ 'อ่านใจ' ลูกค้า ปลดล็อกศักยภาพธุรกิจสร้างสรรค์” โดยคุณโจ้-ธนา เธียรอัจฉริยะ Dean of H.O.W. ฯลฯ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00 - 18.30 น. ณ TCDC ขอนแก่น2) อุตสาหกรรมบันเทิงและคอนเทนต์: เวที ‘ม่วนซื่นโฮแซว’ ของคนมีแฮง เสียงแคน หมอลำ และดนตรีท้องถิ่นจะปลุกพลังของดนตรีอีสานในรูปแบบใหม่ ที่จะสร้างคอมมูนิตี้ คนทำดนตรีในภาคอีสานให้เข้มแข็งISAN Music Talent พื้นที่แสดงศักยภาพของนักดนตรีอีสานทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ ที่จะมา ‘แดนซ์หน้าฮ้าน’ ร่วมกันตลอดเทศกาลฯ สร้างโอกาสให้กับคนศิลปินหน้าใหม่ จัดแสดงที่ TCDC ขอนแก่นLocal Voice: วงเสวนาฟังเสียงคนท้องถิ่น โดย Thai PBSเวทีเสียงสะท้อนจากคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เปิดมุมมองและสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจดนตรีท้องถิ่น และการค้าขายผลงานดนตรีในระดับชุมชน พร้อมร่วมสำรวจและหารือทิศทางการไปต่อของ Home Commerce ด้านดนตรี และการพัฒนาต่อยอดศักยภาพด้านดนตรีของคนอีสานให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2568 เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ TCDC ขอนแก่นISAN Cinema House โปรเจ็กต์สร้างสรรค์ ‘ชุมชน’ ให้เป็นพื้นที่ ‘บ่มเพาะความรู้ด้านภาพยนตร์’ ส่งเสริมการแสดงผลงานของนักสร้างสรรค์และผู้กำกับภาพยนตร์ในภาคอีสาน ผ่านโมเดล ‘Doc Club & Pub ภาคอีสาน’ที่เน้นมุ่งการสร้าง Film Community หรือชุมชนอุตสาหกรรมภาพยนตร์อีสาน จัดแสดงที่ Khontemporary, Colombo Creative DistrictContent Lab 2025: Newcomers เส้นทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์ไทย ที่ชวนคนทำหนังและคนที่สนใจงานเบื้องหลัง มาแลกเปลี่ยนมุมมองอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์ไทยกับบุคลากรแถวหน้าในวงการภาพยนตร์บ้านเรา เช่น พิมพกา โตวิระ โปรดิวเซอร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ นักจัดเทศกาลภาพยนตร์ในระดับนานาชาติ, อาทิชา ตันธนวิกรัย ผู้กำกับและนักเขียนบทภาพยนตร์ และไพรัช คุ้มวัน ผู้กำกับภาพยนตร์และโฆษณา ฯลฯ วันที่ 29 มิถุนายน 2568 ณ โรงแรมบายาสิตา3) อุตสาหกรรมหัตถกรรม ศิลปะและการออกแบบ: เมื่อฝีมือกลายเป็นแฟชั่น อัตลักษณ์กลายเป็นแบรนด์๐ กลับอีสานดีกว่า! The Pavilion [เพราะคำตอบของ Home Comer อยู่ที่นี่]นิทรรศการที่รวบรวมเรื่องราวของคนอีสานคืนถิ่น ที่กลับบ้านมาสร้างตัวตน ผ่านการทำแบรนด์ สตูดิโอสร้างสรรค์ โครงการเพื่อสังคม หรือธุรกิจเล็ก ๆ จากทุนทางวัฒนธรรม พร้อมเปิดมุมมองว่า‘กลับบ้าน’ ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไป แต่คือกลยุทธ์ของการพัฒนาเมือง จัดแสดงที่ TCDC ขอนแก่นMuniverse Exhibition นิทรรศการงานคราฟต์อีสานในบริบทใหม่ที่เชื่อมความเชื่อแบบ ‘มูเตลู’กับการออกแบบร่วมสมัย ผสานกำลังแรงงานฝีมือคืนถิ่นและเครือข่ายชุมชนกว่า 3 แสนคน ผลักดันงานคราฟต์สู่ตลาดธุรกิจด้านความเชื่อ (มูเตลู) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอีสาน จัดแสดงที่ TCDC ขอนแก่นแฟชั่นโชว์ “อีสานโชว์พ(ร)าว” เปิดรันเวย์สุดปังรวมพลังดีไซเนอร์แถวหน้าในภาคอีสาน ผสานโชว์ Ai ที่จะสร้างประสบการณ์รับชมแฟชั่นโชว์แบบใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เตรียมสร้างหมุดหมายใหม่ของวงการแฟชั่น วันที่ 28 มิถุนายน 2568 เวลา 17.30-18.15 น. ณ TCDC ขอนแก่นISAN Showcase เพลิดเพลินไปกับงานหัตถกรรม ศิลปะ และการออกแบบงานคราฟต์สุดเก๋ ผลงานจาก 30 นักสร้างสรรค์ โชว์โอกาสต่อยอดงานคราฟต์อีสานด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ธุรกิจสร้างสรรค์ใน ISAN Mice Expo จัดแสดงที่ TCDC ขอนแก่นISANCF x KUPPER ARTFES 2025 Sky Limitless ในธีม “อีสานบ่มีฝา ขอบฟ้าบ่มีกั้ง ขี่ซ่างกางฮ่ม ล่องลมใหม่” แพลตฟอร์มซื้อขายผลงานศิลปะที่ชวนทุกคนมาทำความรู้จักทุกมุมของอีสานอย่างลึกซึ้งผ่านผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ จัดแสดงที่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นตลาดสร้างสรรค์ (D-KAK Market) ของนักสร้างสรรค์ ศิลปิน และผู้ประกอบการท้องถิ่น แบ่งเป็น 2 โซน ทั้งตลาดดีคัก ดีคร๊าฟต์ D-Kak D-Craft รวมงานคราฟต์ จากผู้ประกอบการสร้างสรรค์เเละวิสาหกิจชุมชนของอีสาน และตลาดอาหารสร้างสรรค์ แหล่งรวมของกินของอร่อย เพื่อขยายการเชื่อมโยงช่องทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวคิด ตลอดจนได้พบคู่ค้าใหม่ ๆ ที่ TCDC ขอนแก่นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิงวิชาการ ISAN Creativity and Innovation Summit 2025 ครั้งแรกของภาคอีสานกับการยกระดับเวทีวิชาการด้านการออกแบบและนวัตกรรมในระดับนานาชาติ โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (MI) และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2568 อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น๐ โชว์โอกาสจากศักยภาพเชิงพื้นที่ในภูมิภาคอีสานเทศกาลนี้ยังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพเชิงพื้นที่ในภูมิภาคอีสาน ทั้งในระดับกลุ่มจังหวัด เมือง ย่าน และชุมชน ที่พร้อมเป็นภูมิภาคน่าอยู่ด้วยไลฟ์สไตล์อันมีเสน่ห์ น่าลงทุน น่าเที่ยว และมีศักยภาพทุกมิติ โดยปักหมุด 4 พื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น ที่บอกเล่าความเป็น ‘อีสานสไตล์’ ผ่านมุมมองของนักสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัวTCDC ขอนแก่น (ย่านกังสดาล) จุดนัดพบบ่มเพาะนักคิดและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ สู่พื้นที่ทดลองทางความคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และไลฟ์สไตล์แห่งอนาคตโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ศูนย์กลางการจัดประชุม งานสัมมนา และงานเทศกาลระดับภูมิภาค (MICE CITY) ที่สร้างแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจมหาศาลให้กับเมืองชุมชนสร้างสรรค์โคลัมโบ (Columbo Creative District) หมู่บ้านงานคราฟต์ของคนรักงานศิลปะ ที่ใช้ชีวิตประจำวันเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว รวมพลนักสร้างสรรค์หลากหลายสาขากว่า 20 สตูดิโอ มาเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ผ่านย่านสร้างสรรค์ต้นแบบโคลัมโบชุมชนสาวะถี พราวด้วยวิถีชีวิตแบบอีสานดั้งเดิม ที่ยังคงส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีศูนย์กลางกิจกรรมอยู่ที่ ‘วัดไชยศรี’ ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังอายุกว่า 100 ปี หรือ ‘ฮูปแต้มสินไซ’ เน้นการใช้ทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศิลปะ และประเพณี เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับชุมชนและรองรับนักท่องเที่ยว สู่ ‘ต้นแบบชุมชนวัฒนธรรมสร้างสรรค์บ้านสาวะถี’ISANCF 2025 จึงนับว่าเป็นการยกระดับความภาคภูมิใจในความเป็นอีสาน และตอกย้ำว่าอีสานพร้อมแล้วที่จะเป็น ‘เมืองแห่งโอกาส’ ที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ และสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของภูมิภาคสู่ระดับประเทศและสากล มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ “อีสานโชว์พ(ร)าว” ที่จะสร้างสรรค์อนาคตไปด้วยกัน ผ่านทุกมิติทางวัฒนธรรม และตอบโจทย์การขยายฐานธุรกิจสู่ภูมิภาค จัดเต็มกิจกรรมหลากหลายตลอด 9 วัน กว่า 200 กิจกรรม ในรูปแบบกิจกรรม 7 โปรแกรม ได้แก่ การจัดแสดงกิจกรรมทางวิชาการสร้างสรรค์ (Academic Program), แพลตฟอร์มธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business Platform), การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ (Showcase & Exhibition), เสวนาและเวิร์คช็อป (Talk & Workshop), อีเวนต์และโปรแกรมบันเทิง (Event & Entertainment Program), ตลาดสร้างสรรค์ (D-KAK Market), และกิจกรรมพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative District Project) ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2568 นี้ ที่จังหวัดขอนแก่น