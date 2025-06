ถึงเวลา Imagineering ประเทศไทย โดยคนไทยทุกคน / ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

ถึงเวลาเดินหน้าอย่างมีเป้าหมาย ด้วยที่หมุนสอดประสานกันเหมือนเครื่องยนต์ เปลี่ยนระบบประเทศไทยทั้งชุดเพราะประเทศไม่เปลี่ยน หากเราแก้ปัญหาแบบแยกส่วน เราต้องขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งระบบ ผ่านฟันเฟืองเหล่านี้:วันนี้เราเผชิญเศรษฐกิจถดถอย สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม สังคมเหลื่อมล้ำ และมนุษย์หมดแรง ประเทศไทยต้องเติบโต แบบสมดุลทั้ง 4 ด้าน: เศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติ และจิตวิญญาณมนุษย์ นี่คือ “เป้าหมายสูงสุด” ของเครื่องยนต์นี้เราต้องก้าวพ้นระบบเศรษฐกิจที่เน้นแข่งขัน-กำไรสูงสุด โดยไม่สนใจคุณภาพชีวิตถึงเวลาออกแบบเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย คุณธรรม ความหมาย และความยั่งยืนร่วมการพัฒนาที่แท้จริงต้องยกระดับ ปัญญา ศักยภาพ และคุณธรรมของคนไทยทุกคนเมื่อคนงอกงาม ประเทศถึงจะก้าวไกลประเทศไทยต้องเปลี่ยนจากการ “อยู่รอด” สู่การ “อยู่ร่วม” และ “เกื้อกูล” สร้างสังคมที่ฟื้นคืนสมดุลทางธรรมชาติ ชุมชน และจิตวิญญาณมนุษย์รากของปัญหาไทยคือระบบเก่า ที่ฝังลึกและต้านการเปลี่ยนแปลง เราต้องออกแบบใหม่ทั้งระบบ — จากการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง ไปจนถึงระบบราชการเราจะไม่สามารถสร้างอนาคตใหม่ด้วยระบบคุณค่าเดิม — ระบบอุปถัมภ์ อำนาจนิยม อภิสิทธิ์ชน ประเทศไทยต้องขับเคลื่อนด้วยค่านิยมใหม่ — ประชาธิปไตย ความเท่าเทียม คุณธรรม และจิตสำนึกร่วมผู้นำยุคใหม่ต้องไม่ใช่แค่เก่ง แต่ต้องมีวิสัยทัศน์และยึดมั่นในคุณธรรม และต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้นำรุ่นใหม่จากทุกภาคส่วนได้มีบทบาทจริงการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจริง เมื่อพลเมืองรู้สึกว่าประเทศนี้เป็นของเขา เราต้องสร้างประชาธิปไตยที่มีชีวิต — ที่ทุกคนมีส่วนร่วม มีพลัง และมีความหวัง• Thriving in Balance คือ เป้าหมายปลายทาง• Value-Based Economy, Human-Centric Development, และ Regenerative Future คือ แกนกลาง ของระบบ• ทั้งหมดเชื่อมโยงผ่านกลไก System Transformation และ New Value System• และขับเคลื่อนจากฐานรากด้วย ผู้นำที่มีคุณธรรม (Leadership) และ พลเมืองที่ตื่นรู้ (Civic Power)นี่ไม่ใช่แค่แนวคิดสวยหรู แต่คือ “เครื่องยนต์แห่งอนาคต” ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างเพราะประเทศไทยจะไม่เปลี่ยน หากยังใช้เครื่องมือเก่าถึงเวลา Imagineering ประเทศไทย —โดยคนไทยทุกคน