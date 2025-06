กรีน เยลโล่ ผนึก การบินไทย เปิดมิติใหม่พลังงานสะอาดภาคการบิน ทุ่มลงทุนโซลาร์บนหลังคาและคาร์พอร์ต มุ่งลดคาร์บอน 589 ตันต่อปี

ภายใต้สัญญาดังกล่าว มีระยะเวลา 20 ปี กำลังการติดตั้งรวม 999.7 กิโลวัตต์พีค (kWp) และคาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ถึง 1,359 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี (MWh/year) พร้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงประมาณ 589 ตันต่อปี นับเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำ ความมุ่งมั่นของการบินไทยในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโครงการติดตั้งและดูแลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ทั้งบนหลังคาและพื้นที่จอดรถ (โซลาร์คาร์พอร์ต) สอดคล้องกับนโยบายการจัดการความยั่งยืนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน (Value Creation) ผ่านการดำเนินงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความยั่งยืนในระยะยาวประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "การบินไทยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินไทยสู่ยุคพลังงานยั่งยืน ความร่วมมือกับกรีน เยลโล่ ในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญที่จับต้องได้ในการบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว โครงการโซลาร์เซลล์บนหลังคาและคาร์พอร์ต ณ สำนักงานใหญ่แห่งนี้ จะเป็นต้นแบบในการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างมหาศาล โดยพลังงานสะอาดที่ผลิตได้จะถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ทั้งหมด พร้อมทั้งลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 589 ตันต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero ขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และนโยบายของเราในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ความร่วมมือนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับการบินไทยโดยตรง แต่ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้ภาคธุรกิจอื่นๆ หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อโลกที่ดีขึ้น"ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรีน เยลโล่ ประจำประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า "ความร่วมมือกับการบินไทย สายการบินที่คนไทยภาคภูมิใจและผู้นำในอุตสาหกรรมการบิน ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของกรีน เยลโล่ ในการขยายบทบาทสู่ภาคการบิน ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่กำลังเร่งขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน เราภูมิใจที่ได้นำเสนอโซลูชันพลังงานสะอาดแบบครบวงจรภายใต้โมเดล B.O.O.T. ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยองค์กรขนาดใหญ่ลดต้นทุนพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือครั้งนี้ ไม่เพียงตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย แต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ในการตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เราพร้อมที่จะเป็นคู่คิดให้กับการบินไทย และองค์กรชั้นนำอื่นๆ ในการก้าวสู่การใช้พลังงานที่ยั่งยืนและสร้างอนาคตที่สะอาดกว่าเดิม"ทั้งนี้ กรีน เยลโล่ ได้ริเริ่มและดำเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เนสท์เล่ (Nestlé) เบทาโกร (Betagro) ทิปโก้ (Tipco) และยูนิลีเวอร์ (Unilever) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจไทย โดยมีกำลังการติดตั้งรวมกว่า 200 เมกะวัตต์พีค (MWp) และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้รวมกว่า 150,000 ตันต่อปี นับเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยก้าวสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน การขยายความร่วมมือสู่ภาคการบินกับการบินไทยในครั้งนี้ จึงตอกย้ำบทบาทของกรีน เยลโล่ ในฐานะผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำปรึกษาด้านโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ www.greenyellow.co.th LINE official account: @greenyellowth