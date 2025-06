ทิสโก้ รับรางวัล “ทิ้ง ทู แทรช” ย้ำมุ่งมั่นจัดการขยะยั่งยืน

กลุ่มทิสโก้ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 64 องค์กรที่ได้รับรางวัลจากโครงการ(Ting To Trash) เพื่อยกย่องความร่วมมือและความมุ่งมั่นของบุคลากรในองค์กรในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยหรือเป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัลจากในพิธีมอบรางวัลซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โครงการ “ทิ้ง ทู แทรช” (Ting To Trash) มีเป้าหมายเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเริ่มต้นดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง - ปลายทาง เสริมสร้างความร่วมมือภายในองค์กรเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการวัดผล เพื่อใช้ในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในรายงาน 56-1 One Reportอย่างไรก็ตาม ในปี 2567 กลุ่มทิสโก้สามารถบรรลุผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น ได้แก่๐ ลดปริมาณการใช้กระดาษ A4 ลง 10.84%๐ ยกเลิกการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในสถานประกอบการทุกแห่ง๐ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 26% เมื่อเทียบกับปีฐาน (พ.ศ.2560)๐ สนับสนุนสินเชื่อยานยนต์ไฟฟ้าคิดเป็น 19.97% ของสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ทั้งหมด๐ สนับสนุนโครงการสินเชื่อขนาดใหญ่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็น 19.96% ของสินเชื่อขนาดใหญ่ทั้งหมดความสำเร็จเหล่านี้สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของกลุ่มทิสโก้ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน และจะยังคงเดินหน้าบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ