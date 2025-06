​ปตท.สผ. ส่งเพลง “พลังของพลัง” ผ่าน 2 ศิลปินดัง ตูน อาทิวราห์-แอลลี่ ฉลองครบรอบ 40 ปี

. กล่าวว่า เมื่อ 40 ปีที่แล้ว ด้วยวิสัยทัศน์ของรัฐที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยสามารถดำเนินการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมเองได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง ด้านพลังงาน และสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ เจตนารมณ์ดังกล่าวคือจุดเริ่มต้นของ ปตท.สผ. ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2528 โดยการแยกหน่วยงานมาจาก ปตท. ภารกิจที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวนั้นเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากในช่วงเวลานั้น บริษัทไทยยังมีข้อจำกัดทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ เทคโนโลยี และเงินลงทุน จึงต้องเริ่มต้นเรียนรู้ ฝึกฝน สั่งสมประสบการณ์ และในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากจุดเริ่มต้นในปี 2528 ซึ่ง ปตท.สผ. เข้าร่วมทุนในโครงการเอส 1 (แหล่งสิริกิติ์) กับบริษัทน้ำมันนานาชาติ ปตท.สผ. มีอัตราการผลิตประมาณ 5,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นปริมาณน้ำมันดิบที่ได้รับตามสัดส่วนการเข้าร่วมทุนในขณะนั้น ผ่านมา 4 ทศวรรษ จนถึงปัจจุบัน ปตท.สผ. ขยายการดำเนินงานในโครงการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม ไปกว่า 50 โครงการ ใน 13 ประเทศทั่วโลก มีอัตราการผลิตทั้งน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท รวมประมาณ 700,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันจากโครงการผลิตในประเทศไทย มาเลเซีย เมียนมา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน แอลจีเรีย เป็นต้นสำหรับในประเทศไทย ปตท.สผ. สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ประมาณร้อยละ 82 ของปริมาณก๊าซธรรมชาติทั้งหมดที่ผลิตได้ในประเทศ ส่วนใหญ่มาจากโครงการ G1/61 โครงการ G2/61 และโครงการอาทิตย์ ในอ่าวไทย ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การผลิต การขนส่งและคมนาคม โทรคมนาคม เทคโนโลยี สาธารณสุข การศึกษา และอื่น ๆ ไปจนถึงการใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชน ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยยังมีองค์ประกอบที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกจำนวนมาก อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมากจากค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ส่วนแบ่งกำไรจากระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ รายได้อื่น ๆ และรายได้จากพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ สำหรับ ปตท.สผ. นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจนถึงปี 2567 ได้นำส่งรายได้ดังกล่าว รวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้กับรัฐกว่า 891,000 ล้านบาทการเป็นผู้ดำเนินการ (Operator) แหล่งปิโตรเลียมที่สำคัญทั้งในอ่าวไทยและบนบกดังกล่าวนั้น นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ ปตท.สผ. ที่ได้ทำหน้าที่ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศได้อย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งบริษัท ซึ่ง ปตท.สผ. จะเดินหน้าภารกิจนี้อย่างเข้มแข็งต่อไป พร้อมกับขยายการดำเนินงานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พัฒนาการผลิตปิโตรเลียมให้สะอาดมากยิ่งขึ้น สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในกระบวนการผลิต และการนำเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Carbon Capture and Storage (CCS) มาใช้ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าอีก 2 แสนไร่ นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจศึกษาพลังงานรูปแบบใหม่ในอนาคต เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานควบคู่ไปกับการแสวงหาแหล่งพลังงาน ปตท.สผ. มีแนวทางในการส่งเสริมสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมหลายด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืน เช่น โครงการ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ซึ่งช่วยสร้างความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 17 จังหวัดรอบอ่าวไทย รวมทั้ง มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมความต้องการพื้นฐาน การศึกษา สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้กับชุมชนในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการต่าง ๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง“ความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานของ ปตท.สผ. ตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เปรียบเหมือน พลังของพลัง คือเป็นพลังที่ช่วยขับเคลื่อนพลังของประเทศให้เติบโต และเป็นพลังที่สนับสนุนทุกคนให้สามารถทำภารกิจ ทำหน้าที่ เพื่อเป้าหมายให้สำเร็จ ปตท.สผ. เองก็เช่นกัน เกิดขึ้นจากพลังของทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอดทั้งภาครัฐ ปตท. ผู้มีคุโณปการ ผู้บริหารและพนักงานในทุกยุคสมัยในช่วงเวลา 40 ปี ซึ่งผมเชื่อว่าชาว ปตท.สผ. ในทุกยุคสมัย ภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่นี้ และจะยังคงเดินหน้าภารกิจนี้ต่อไปอย่างเต็มความสามารถ” นายมนตรี กล่าวและในโอกาสครบรอบ 40 ปีนี้ ปตท.สผ. ได้จัดทำบทเพลง “พลังของพลัง” ขึ้น โดยมี 2 ศิลปินต่าง เจเนอเรชันที่เต็มไปด้วยพลัง ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย และ แอลลี่ อชิรญา นิติพน มาร่วมถ่ายทอดพลังและความหมายของการเป็นพลังให้กับทุกคน โดยสามารถรับชม Music Video ได้ที่ YouTube: PTTEP Official (https://www.youtube.com/@pttepofficial) ในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปล่าวว่า การได้รู้จัก ปตท.สผ. ทำให้เข้าใจถึงความสำคัญของพลังงานที่มีต่อตัวเราและประเทศมากขึ้น ประเทศไทยโชคดีที่สามารถค้นหาและผลิตพลังงานเองได้ หล่อเลี้ยงชีวิต ของเราในทุก ๆ วันโดยไม่ขาดแคลน คุ้นเคยอยู่ทุกวันแต่อาจไม่รู้ที่มา เป็นพลังที่หนุนเราทางอ้อมให้สามารถทำสิ่งที่ต้องการหรือตั้งใจไว้ เมื่อพลังงานผนวกกับพลังใจที่พร้อม เกิดเป็นพลังของพลัง ส่งให้เรามีพลังที่จะพุ่งไปข้างหน้า ทำหน้าที่ ทำตามเป้าหมายของเราได้สำเร็จด้านกล่าวเสริมว่า ตนรู้สึกว่าคำว่า “พลังของพลัง” เป็นคำที่แทนการ ซัปพอร์ตกันและกัน เพราะไม่ว่าจะอาชีพไหน หรือทำอะไร ถ้ามีคนซัปพอร์ตเรา เช่น คุณพ่อคุณแม่ ผู้แต่งเพลง โปรดิวเซอร์เพลง ทีมงาน ก็จะช่วยให้เราไปถึงจุดหมายได้ชัดขึ้น การที่ได้มาร่วมถ่ายทอดเพลงนี้ ทำให้รู้จักที่มาของพลังงานที่เราใช้กันตลอดเวลา ซึ่งเป็นอีกพลังที่ซัปพอร์ตเรา ทำให้ได้ใช้ชีวิต เรียน ทำงาน และทำตามความฝันของเราได้อย่างเต็มที่