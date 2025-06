มอบแล้ว!! "เสื้อนิรภัยสะท้อนแสงอัพไซเคิล" 100 ตัว จากช่องวัน 31 ให้เขตวัฒนา

โดยโครงการ “one แยก แลก สุข” เป็นโครงการรณรงค์ให้พนักงานในองค์กรร่วมกัน แยกขยะอย่างถูกวิธี ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์” โดยขยะที่แยกได้จะถูกนำไปผ่านกระบวนการอัพไซเคิลผลิตเป็นเสื้อนิรภัยสะท้อนแสงโดยการส่งมอบเสื้อนิรภัยสะท้อนแสงอัพไซเคิลในครั้งนี้ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยเหล่าผู้บริหาร อาทิ คุณสมศรี พฤทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กร และเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบเสื้อให้กับ คุณพิมพ์จุฑา สกุนสิทธิ์ธาดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และกิจชัย เฉลิมสุขสันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและการขายกลุ่มลูกค้าแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC พร้อมด้วย หนุ่ม อนุวัต เฟื่องทองแดง , ยศ ณัฏฐ์ศรุต ถาม์พรทองสุทธิ พิธีกรข่าวจากสำนักข่าววันนิวส์ มาร่วมงาน ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคาร GMM Grammy Placeตลอดกิจกรรมสามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลได้กว่า 4,526.50 กิโลกรัม ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ได้ 14,825.41 kgCO 2 e(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์) เทียบเท่าการดูดซับ CO 2 / ปี ของต้นไม้ 1,561 ต้น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ “ช่องวัน 31”ในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมสีเขียวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพื่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางการดำเนินงาน ESG ของบริษัทเพื่อการพัฒนาขององค์กร และสังคมอย่างยั่งยืนได้กล่าวถึงการริเริ่มทำกิจกรรมนี้ว่า“โครงการ “one แยก แลก สุข” เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ดี ช่องวัน 31 ถือเป็นสื่อมวลชนที่พร้อมจะเป็นกระบอกเสียงไปสู่ประชาชนให้ตระหนักและให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มต้นโครงการไปพร้อมกับภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งผลผลิตตลอดระยะเวลาสามเดือน(เฟสแรก) ที่ผ่านมา เราได้ปริมาณขยะและช่วยลดปริมาณคาร์บอนจนสามารถมอบเสื้อนิรภัยสะท้อนแสงให้กับพี่ๆ พนักงานกวาดขยะที่มีความเสี่ยงสูงในการปฏิบัติหน้าที่กว่า 100 ตัว นับเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งเราจะเดินหน้าทำเฟสต่อไปอย่างแน่นอน เพื่อส่งมอบสิ่งดีๆ นี้ให้กับสำนักงานเขตวัฒนาซึ่งถือเป็นชุมชนของเราได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป”ในส่วนของเผยว่า “ในวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติในงาน ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมในวันที่ 5 มิถุนายน ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งในปีพ.ศ. 2568 องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดแนวคิดหลักเพื่อการรณรงค์ คือ "Beat Plastic Pollution : Ending Global Plastic Pollution"หากจะปรับเปลี่ยนเป็นคำไทยที่เข้าใจง่ายขึ้นก็คือ "ใช้พลาสติกอย่างเข้าใจ เปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืน" ซึ่ง “โครงการ one แยก แลก สุข” ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่ในการริเริ่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามความหมายตามดังกล่าวได้อย่างแท้จริง โอกาสนี้ผมขอเชิญชวนทุกภาคส่วนให้ร่วมกันลงมือทำ โดยใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า และนำพลาสติกมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) เพื่อร่วมกันเปลี่ยนประเทศไทยให้ยั่งยืนครับ”ด้านกล่าวว่า “ในฐานะผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการขยายผลสู่ภาคสังคม ผ่าน “GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์มการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว” มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำพลาสติกใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัพไซเคิลสร้างคุณค่าใหม่อย่างถูกวิธี เพิ่มความสะดวกตั้งแต่การรับที่ต้นทาง การ คัดแยก ขนส่ง และนำกลับมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างคุณค่า วันนี้เราภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ‘โครงการ one แยก แลก สุข’ และขอขอบคุณพนักงานช่องวัน31 ที่ร่วมส่งพลาสติกใช้แล้วให้กลับมาสร้างประโยชน์กับ GC YOUเทิร์น นับเป็นอีกก้าวของการเทิร์นพลาสติกใช้แล้วให้กลับมาสร้างคุณค่า เพื่อสร้างความสุข และยกระดับสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม”ตัวแทนผู้รับมอบจากสำนักงานเขตวัฒนากล่าวปิดท้ายว่า “ก่อนอื่นต้องขอบคุณ ‘โครงการ one แยก แลก สุข’ ที่ได้เล็งเห็นถึงบุคคลใกล้ตัว อาทิ พี่ๆพนักงานกวาดขยะ และขอบคุณทางช่องวัน 31 พนักงานทุกท่านที่ร่วมกันแยกขยะ จนสามารถนำขยะมาแปรเปลี่ยนเป็นเสื้อนิรภัยสะท้อนแสง มอบให้พี่ๆ ที่ทำงานกวาดขยะช่วงกลางคืน และช่วงเวลาเช้ามืดที่มีความเสี่ยงอันตราย โดยเขตวัฒนาจะนำเสื้อที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”