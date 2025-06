ร่วมมือระดับโลก!! จุฬาฯ ผนึก Harvard ยกระดับองค์ความรู้ไทยสู่เวทีนานาชาติ

ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ ได้ไปเยือน Harvard University สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมี Katherine G. O’Dair, University Marshal และ Prof. Mark C. Elliott, Vice Provost for International affairs ให้การต้อนรับและหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ในโอกาสนี้ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ ได้ลงนามในสมุดเยี่ยมเกียรติยศของ Harvard University ภายหลังการหารือกับผู้บริหารของ Harvard University คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เยี่ยมชม Harvard Extension School โดยมี Dr. Nancy Coleman, Dean of the Division of Continuing Education (DCE) และ Mr.Tom Garriepy, Executive Director of DCE’s International Programs ให้การต้อนรับและกล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงานของ Harvard Extension School จากนั้น Mr. Eric Patnode, Program Manager ได้นำคณะผู้บริหารจุฬาฯ เยี่ยมชมสตูดิโอเทคโนโลยีขั้นสูงและห้องเรียนต่างๆในช่วงบ่าย คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประชุมร่วมกับผู้แทนจาก HarvardUniversity Asia Center โดยมี Prof. Michael Puett, Director, Harvard University Asia Center พร้อมด้วย Prof. Dr.James Robson, Faculty Director of the Harvard-Yenching Institute และ Prof. Jay Rosengard, Director of the Thai Studies Program ให้การต้อนรับผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ Harvard University Asia Center ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดในการริเริ่มโครงการต่างๆ ร่วมกันในอนาคต